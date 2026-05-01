TRAGÉDIA

Mãe e filho de 6 anos morrem após deslizamento de terra em Recife

Região Metropolitana está sob alerta vermelho de chuvas intensas

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 16:36

Fortes chuvas provocam estragos em Recife (PE) Crédito: Reprodução

Uma mulher de 24 anos e o filho dela, de 6, morreram após uma barreira deslizar sobre uma casa no bairro de Dois Unidos, em Recife, capital de Pernambuco, nesta sexta-feira (1º). Segundo a TV Globo, o pai da criança e a outra filha do casal, uma bebê de 1 ano e 6 meses, ficaram feridos.

Identificados por vizinhos como Riquelmy, o menino completaria 7 anos na terça-feira (5). O trabalho dos bombeiros foi finalizado no local e não há registro de desaparecidos. Uma residência foi atingida e outro imóvel próximo precisou ser interditado.

As fortes chuvas atingem diferentes cidades da Região Metropolitana de Recife. Em Olinda, uma mulher de 20 anos e sua filha, de apenas seis meses, estão desaparecidas após um deslizamento de terra no bairro do Passarinho. Outras cinco pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

"Um local muito encharcado, choveu bastante, então houve um desprendimento considerável de terreno no local e isso tem dificultado a identificação e confirmação se essas pessoas estão mesmo no local", disse o comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Eduardo Araripe, ao g1.

No bairro de Águas Compridas, também em Olinda, houve um deslizamento e um adolescente ficou com as pernas presas nos escombros. A vítima foi resgatada pelos bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde.