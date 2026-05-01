LOTERIAS CAIXA

Quando vai ser o próximo sorteio da Lotofácil?

Realização de todos os jogos lotéricos foi afetada pelo feriado do Dia do Trabalhador

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:15

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de abril, os sorteios não ocorreram neste dia. A mudança afeta os jogos da Lotofácil, da Quina, da Mega-Sena, da Timemania, da Federal, do Dia de Sorte e da +Milionária.

Os sorteios voltam à programação normal no sábado (2), com os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, a partir das 21h. A expectativa de prêmio para o sorteio número 3675 da Lotofácil é de R$ 5 milhões.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana 1 de 7