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Quando vai ser o próximo sorteio da Lotofácil?

Realização de todos os jogos lotéricos foi afetada pelo feriado do Dia do Trabalhador

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:15

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de abril, os sorteios não ocorreram neste dia. A mudança afeta os jogos da Lotofácil, da Quina, da Mega-Sena, da Timemania, da Federal, do Dia de Sorte e da +Milionária.

Os sorteios voltam à programação normal no sábado (2), com os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, a partir das 21h. A expectativa de prêmio para o sorteio número 3675 da Lotofácil é de R$ 5 milhões.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Tags:

Lotofacil Prêmio Loterias Sorteio

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