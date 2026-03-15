INVESTIGAÇÃO

Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa

A Prefeitura lamentou a morte do casal e decretou luto oficial de três dias

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 19:47

Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa Crédito: Reprodução

O vereador Gilmar Frigo (PSD), 45 anos, e a esposa dele, a professora Clarice Sartoro Frigo, 47, foram encontrados mortos dentro da própria casa, na manhã deste domingo (15), na zona rural de Boa Vista da Aparecida, cidade de 8 mil habitantes no Paraná. Clarice era servidora pública e trabalhava como professora da rede municipal de ensino. Já Gilmar foi eleito vereador para o mandato de 2025 a 2028. Antes, ele trabalhava como motorista de ônibus. As informações são do G1.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a suspeita inicial é que o homem matou a esposa e, na sequência, tirou a própria vida. A corporação destaca que a hipótese será "devidamente investigada no curso do procedimento policial". "Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realização dos primeiros levantamentos periciais e demais providências de polícia judiciária. Será instaurado Inquérito Policial com a finalidade de apurar de forma completa todas as circunstâncias dos fatos. [...] Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, após o avanço das investigações e a conclusão do inquérito policial", diz a Polícia Civil.

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