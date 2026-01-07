MAUS-TRATOS

Caso chocante: mãe denuncia filho de 14 anos após ele decapitar cachorro da família

Adolescente falou que estava em momento de raiva

Monique Lobo

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:34

O adolescente está na delegacia aguardando posicionamento do Ministério Público sobre internação Crédito: Divulgação

A mãe de um adolescente de 14 anos denunciou o filho à polícia após ele decapitar o cachorro da família na noite de segunda-feira (5). O caso aconteceu no bairro do Saboeiro, na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre foram ao local e encontraram o animal morto. O bicho teve o corpo desmembrado e as partes foram encontradas no quintal da casa. Além disso, também foi encontrado o facão que teria sido usado pelo adolescente.

Em seu depoimento, o menino falou que estava em um momento de raiva em casa e descontou no animal. Segundo informações passadas pela mãe, o filho já tinha agredido outros animais anteriormente.

"O menor apresentava vestígio de sangue pelo corpo. Diante de todas essas evidências, foi realizada a apreensão do adolescente e ele conduzido à delegacia para as medidas cabíveis junto à Justiça", explicou o capitão Thales Campos, comandante interino do batalhão, em entrevista ao G1.

A polícia também informou que o adolescente estava agressivo quando os agentes chegaram ao local e tentou intimidar a família.