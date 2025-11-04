Acesse sua conta
Corpo de homem decapitado é encontrado perto de cemitério na Bahia

Vítima foi identificada como Sebastião Neves Vieira, 50 anos.

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:15

O corpo de um homem foi encontrado decapitado na manhã desta segunda-feira (3), nas proximidades do Cemitério Municipal de Guaratinga, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Sebastião Neves Vieira, 50 anos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para averiguar a denúncia de um cadáver na Rua Antônio Mota, no bairro Novo Horizonte, no município baiano.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre a causa do crime. A Polícia Civil agora investiga o caso.

Não se sabe se há envolvimento do tráfico na morte, mas, nos últimos meses, regiões da Bahia, como o Recôncavo Baiano, vem enfrentando uma escalada de violência marcada pela disputa entre facções rivais, sobretudo nos municípios de Cachoeira e São Félix. O CORREIO chegou a mostrar uma suposta proibição de circulação entre as cidades.

Além disso, a cultura de intimidação ganhou sinais mais explícitos: corpos esquartejados, deixados em via pública ou em locais de impacto simbólico, servem como recado para

