VIOLÊNCIA

Corpo de homem decapitado é encontrado perto de cemitério na Bahia

Vítima foi identificada como Sebastião Neves Vieira, 50 anos.

Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:15

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado decapitado na manhã desta segunda-feira (3), nas proximidades do Cemitério Municipal de Guaratinga, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Sebastião Neves Vieira, 50 anos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para averiguar a denúncia de um cadáver na Rua Antônio Mota, no bairro Novo Horizonte, no município baiano.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre a causa do crime. A Polícia Civil agora investiga o caso.