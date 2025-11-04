Corpo de homem decapitado é encontrado perto de cemitério na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:15
O corpo de um homem foi encontrado decapitado na manhã desta segunda-feira (3), nas proximidades do Cemitério Municipal de Guaratinga, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Sebastião Neves Vieira, 50 anos.
Em nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para averiguar a denúncia de um cadáver na Rua Antônio Mota, no bairro Novo Horizonte, no município baiano.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre a causa do crime. A Polícia Civil agora investiga o caso.
Não se sabe se há envolvimento do tráfico na morte, mas, nos últimos meses, regiões da Bahia, como o Recôncavo Baiano, vem enfrentando uma escalada de violência marcada pela disputa entre facções rivais, sobretudo nos municípios de Cachoeira e São Félix. O CORREIO chegou a mostrar uma suposta proibição de circulação entre as cidades.
Além disso, a cultura de intimidação ganhou sinais mais explícitos: corpos esquartejados, deixados em via pública ou em locais de impacto simbólico, servem como recado para