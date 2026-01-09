PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista

Ventos podem chegar a 60 km/h

Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:12

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (9), um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas em 53 municípios da Bahia. O aviso é válido até 23h59 de sábado (10).

Conforme o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

As áreas afetadas pelo alerta incluem o Sul Baiano e o Centro-Sul Baiano.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais os municípios afetados?