Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 53 cidades da Bahia; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:12
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (9), um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas em 53 municípios da Bahia. O aviso é válido até 23h59 de sábado (10).
Conforme o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.
As áreas afetadas pelo alerta incluem o Sul Baiano e o Centro-Sul Baiano.
O que fazer durante o temporal?
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Buerarema, Cairu, Camacan, Camamu, Canavieiras, Coaraci, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiúna, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororó, Ituberá, Jussari, Maraú, Mascote, Nilo Peçanha, Pau Brasil, Piraí do Norte, Porto Seguro, Potiraguá, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São José da Vitória, Taperoá, Ubaitaba, Ubatã, Una e Uruçuca.