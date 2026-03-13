EVENTOS DE ESTRELAS

Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando

Evento internacional vai ser realizado no Tivoli Eco Resort

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:24

Evento que acontece em abril tem foco no equilibrio ambiental e debates entre personalidades Crédito: Divulgação/Web

A terceira edição do TEDx Praia do Forte acontece em abril, na vila turística localizada no Litoral Norte do estado. Sob o tema “O Futuro é Ancestral — ideias humanas para um mundo em transformação”, o evento reunirá dez palestrantes e uma participação especial no dia 25 de abril, no Hotel Tivoli Eco Resort. O ciclo de debates propõe conectar saberes tradicionais, inovação e liderança contemporânea.

Diferente de edições convencionais, o cronograma começa no dia 4 de abril com uma ação prática de sustentabilidade. Um mutirão de cuidado ambiental e plantio de árvores nativas da Mata Atlântica será realizado na entrada da Vila de Praia do Forte.

Daniel Cady é um dos participantes do TEDx Praia do Forte que acontece em abril 1 de 13

A atividade vai contar com a participação do nutricionista e empreendedor Daniel Cady, fundador da marca Muri, além do Instituto Bicho-Preguiça-de-Coleira. O objetivo, segundo o curador Ricardo Koanuka, é transformar a intenção do evento em um legado físico para o território.

O evento principal, no dia 25, contará com 150 participantes e uma lista de palestrantes de diversos setores da sociedade baiana. Entre os nomes confirmados estão a apresentadora Jéssica Senra e o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. Das artes, o vocalista da banda Adão Negro, Sérgio Nunes, e o artista plástico André Moreno marcarão presença. Nomes como o Cacique Goby Boré (Povo Tupinambá) e o líder religioso Rychelmy Imbiriba estarão no evento. A participação especial fica por conta do ator Luís Miranda que vai encerrar o quadro de vozes como o 11º speaker da edição.

A programação será dividida em dois blocos de palestras para estimular o networking. O receptivo começa às 16h, com o primeiro bloco de apresentações previsto para às 17h. Após um intervalo de 40 minutos, o segundo bloco retoma as atividades, com encerramento programado para às 22h30.