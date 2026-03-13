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Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando

Evento internacional vai ser realizado no Tivoli Eco Resort

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:24

Evento que acontece em abril tem foco no equilibrio ambiental e debates entre personalidades Crédito: Divulgação/Web

A terceira edição do TEDx Praia do Forte acontece em abril, na vila turística localizada no Litoral Norte do estado. Sob o tema “O Futuro é Ancestral — ideias humanas para um mundo em transformação”, o evento reunirá dez palestrantes e uma participação especial no dia 25 de abril, no Hotel Tivoli Eco Resort. O ciclo de debates propõe conectar saberes tradicionais, inovação e liderança contemporânea.

Diferente de edições convencionais, o cronograma começa no dia 4 de abril com uma ação prática de sustentabilidade. Um mutirão de cuidado ambiental e plantio de árvores nativas da Mata Atlântica será realizado na entrada da Vila de Praia do Forte.

Daniel Cady é um dos participantes do TEDx Praia do Forte que acontece em abril

Luís Miranda por Divulgação
Jéssica Senra por Divulgação
Daniel Cady por Divulgação
Ricardo Koanuka por Divulgação
Carlos Cruz por Divulgação
Cacique Goby Boré por Divulgação
Rychelmy Imbiriba por Divulgação
Camila Passos por Divulgação
Sérgio Nunes por Divulgação
Lúcia Tourinho por Divulgação
Bruno Monteiro por Divulgação
André Moreno por Divulgação
Vitor Barreto por Divulgação
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Luís Miranda por Divulgação

A atividade vai contar com a participação do nutricionista e empreendedor Daniel Cady, fundador da marca Muri, além do Instituto Bicho-Preguiça-de-Coleira. O objetivo, segundo o curador Ricardo Koanuka, é transformar a intenção do evento em um legado físico para o território.

O evento principal, no dia 25, contará com 150 participantes e uma lista de palestrantes de diversos setores da sociedade baiana. Entre os nomes confirmados estão a apresentadora Jéssica Senra e o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. Das artes, o vocalista da banda Adão Negro, Sérgio Nunes, e o artista plástico André Moreno marcarão presença. Nomes como o Cacique Goby Boré (Povo Tupinambá) e o líder religioso Rychelmy Imbiriba estarão no evento. A participação especial fica por conta do ator Luís Miranda que vai encerrar o quadro de vozes como o 11º speaker da edição.

A programação será dividida em dois blocos de palestras para estimular o networking. O receptivo começa às 16h, com o primeiro bloco de apresentações previsto para às 17h. Após um intervalo de 40 minutos, o segundo bloco retoma as atividades, com encerramento programado para às 22h30.

O curador Ricardo Koanuka, que também lidera o TEDx Malmö, na Suécia, destaca que o formato busca cruzar fronteiras geográficas e culturais. "Nosso objetivo é gerar impacto real na forma como pensamos o futuro a partir do nosso território", afirma.

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Tags:

Praia do Forte Jéssica Senra Cultura Daniel Cady Ambientalismo

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