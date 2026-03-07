EU TU, IA

O que fazer em Salvador: 5 eventos gratuitos e shows para o fim de semana do Dia da Mulher

Do axé ancestral na feira ao grave feminino no Pelô, neste fim de semana nossa cidade celebra a diversidade com um roteiro imperdível

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:00

Terreiro de Jesus, Pelourinho Crédito: Marina Silva/CORREIO

O caminho aberto de Exú

A Feira de São Joaquim se torna o epicentro da fé e da cultura popular neste sábado (7) com a quinta edição do Olojá – O Senhor do Mercado. Sob o tema “Do mercado ao mundo: Exú no calendário da cidade”, o evento celebra a ancestralidade e a economia popular integrando 96 terreiros de candomblé. A programação começa cedo na Calçada, com a concentração para o cortejo às 8h, seguida pelo Xirê para todos os Orixás às 10h. A partir das 14h, o Palco Nagô recebe uma constelação da música afro, incluindo Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Samba Trator, Muzenza, Omo Obá e a performance de Aisha Araújo convidando Bruno Odessi. Tudo isso com entrada gratuita para quem quiser saudar o princípio do movimento e da vida coletiva no coração do comércio popular.

A Dama Crédito: Reprodução

O grave é mulher

O pagodão baiano ganha um manifesto de potência na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, com a segunda edição do Festival Pagode Por Elas. Celebrando a diversidade com um line-up 100% feminino, o evento chega ao seu ápice neste domingo (8), a partir das 17h. A Dama comanda um show solo completo, enquanto Aila Menezes recebe Gal do Beco, e Sofia Pitta divide o palco com Cinara. A banda Pagode Por Elas traz ainda Rai Ferreira, Léo Kret e Nath BR, além do retorno da DJ Paulilo para ferver a pista. Os ingressos variam de R$ 15 (meia) até R$ 60 para quem garantiu a inteira dos dois dias.

Do clássico ao eletrônico

O Largo Quincas Berro d’Água dá a largada para um ano de ocupação cultural intensa no Pelourinho com a abertura do Festival Pelourinho Cultural. A programação deste domingo (8) promete um encontro de gerações e estilos a partir das 19h. De um lado, o balanço inconfundível e histórico do samba-reggae da Banda Reflexus; do outro, a experimentação percussiva e o pagodão eletrônico do ÁttooxxÁ. A festa é democrática e tem entrada gratuita, perfeita para quem busca sentir o pulso forte da música baiana em um dos largos mais charmosos do Centro Histórico.

Mãeana Crédito: Divulgação

Sabores ao entardecer

Se a ideia é unir paladar e boa música, o Salvador Gastronomia é a pedida certeira no Centro Histórico. Até este domingo (8), a Praça Tomé de Souza e o entorno do histórico Palacete TiraChapéu, na icônica Rua Chile, recebem cozinhas autorais e uma feira charmosa a céu aberto das 15h às 21h. O grande charme do festival é a curadoria musical pensada para acompanhar o pôr do sol, sempre entre 17h30 e 19h30, criando aquela transição mágica da luz natural que convida a esticar a noite. O encerramento, neste domingo (8), fica por conta da delicadeza do projeto “Mamãe Eu Quero”, liderado por Mãeana ao lado de Pedro de Rosa Morais, Stella Maris e Brina Costa, acompanhados pela batida da DJ Libreana. O acesso é gratuito.

Gal do Beco Crédito: Divulgação

Batuque de protagonismo

O Pier do Samba, na Feira de São Joaquim, reserva uma tarde de pura energia para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O evento especial “Samba – Viva as Mulheres” começa às 13h deste domingo (8), transformando a Avenida Engenheiro Oscar Pontes em um reduto de alegria e resistência feminina. A roda de samba conta com a presença ilustre de Gal do Beco, o balanço do Samba Ohana, a voz de Aline Souza e o Swing do Fora. É a oportunidade ideal para curtir o protagonismo feminino na música com entrada gratuita, celebrando a força das mulheres sambistas à beira da Baía de Todos-os-Santos.

Por @flaviaazevedoalmeida

