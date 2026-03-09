LITERATURA

Novo livro expõe a realidade de mulheres que quebram pedras por R$ 0,15 na Chapada Diamantina

Registro denuncia exaustão, informalidade e a ausência de políticas públicas no interior da Bahia

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:21

O jornalista e fotógrafo Alexandre Augusto lança, nesta quinta-feira (12), o livro "Mulheres de Pedra" (Editora Noir). A publicação é o resultado de uma imersão documental sobre o trabalho de mulheres que atuam na quebra de rochas para a fabricação de paralelepípedos na Chapada Diamantina.

A obra é composta por 58 fotografias que registram a rotina de trabalhadoras de diferentes gerações. O levantamento destaca que a atividade é exercida de forma predominantemente informal, onde elas recebem apenas R$0,15 e atuam sem acesso a redes de seguridade social ou equipamentos de proteção. O livro detalha ainda a jornada dupla dessas mulheres que, após o trabalho nas pedreiras, acumulam a gestão doméstica e o cuidado com os dependentes.

O conteúdo aborda questões estruturais da região, como a carência de alternativas econômicas e a desigualdade de gênero no mercado de trabalho extrativista. Os relatos colhidos indicam que, embora o esforço físico seja intenso e prolongado por décadas, o retorno financeiro possibilita avanços limitados, como reformas residenciais ou uma geladeira nova. "Foi com a pedra que criei meus filhos. É com a pedra que hoje eles criam meus netos", afirma uma das trabalhadoras na publicação.