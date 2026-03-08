Acesse sua conta
Dia da Mulher: 10 livros para ler e refletir sobre direitos, igualdade e liberdade das mulheres

Conheça títulos de história, filosofia e ciências sociais para entender a data

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de março de 2026 às 06:00

Dia da Mulher: 10 livros para ler e refletir sobre direitos, igualdade e liberdade
Dia da Mulher: 10 livros para ler e refletir sobre direitos, igualdade e liberdade Crédito: Freepik

A essa altura, você já precisa saber que o Dia Internacional da Mulher não é um dia de comemoração, mas um dia de luta. Mas se quer entender mais sobre a importância da data tanto para a reflexão quanto para a chamada para a ação, os livros podem ser aliados.

Aqui, separamos 10 indicações de títulos de não-ficção escritos por autoras brasileiras e estrangeiras que trazem reflexões sobre temas de gênero, raça e interseccionalidade. Há livros da área de filosofia, história, ciências sociais e estudos de gênero. Ainda que sejam amplamente usados em universidades pelo mundo, são obras com linguagem acessível e que podem ser lidas com tranquilidade por pessoas de qualquer área.

10 livros para ler e refletir no Dia Internacional da Mulher

Mulheres, raça e classe, de Angela Davis (Boitempo). Começar o livro tratando da escravidão e de seus efeitos, da forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade da não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar a intersecção de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. por Reprodução
O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras, de bell hooks (Rosa dos tempos). Com peculiar clareza e franqueza, hooks incentiva leitores a descobrir como o feminismo pode tocar e mudar, para melhor, a vida de todo mundo. Homens, mulheres, crianças, pessoas de todos os gêneros, jovens e adultos: todos podem educar e ser educados para o feminismo. Apenas assim poderemos construir uma sociedade com mais amor e justiça. por Reprodução
Interseccionalidade, de Carla Akotirene (Pólen). Neste volume, a autora Carla Akotirene discute o conceito de interseccionalidade como forma de abarcar as interseções a que está submetida uma pessoa, em especial a mulher negra. O termo define um posicionamento do feminismo negro frente às opressões da nossa sociedade cisheteropatriarcal branca, desfazendo a ideia de um feminismo global e hegemônico como diretriz única para definir as pautas de luta e resistência. por Reprodução
Os meninos são a cura do machismo, de Nana Queiroz (Record). Depois de trabalhar ao longo de uma década combatendo o machismo, com foco nas mulheres, Nana Queiroz percebeu que, de certa forma, era como se estivesse secando gelo. Como mãe de um homenzinho, viu-se então diante da oportunidade de trabalhar na erradicação desse mal. Os meninos podem ser a cura do machismo. Uma educação feminista amorosa é a vacina contra nossa pandemia patriarcal. Porque ninguém nasce insensível, ninguém nasce agressor, ninguém nasce estuprador ― isso é, na verdade, o que o machismo quer que a gente pense sobre os homens. Que existe alguma natureza perversa que os rebaixa e os leva a agir irracionalmente. por Reprodução
O mito da beleza, de Naomi Wolf (Rosa dos tempos). Em O mito da beleza, a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 1970. por Reprodução
Por um feminismo afro-latino-americano, de Lélia Gonzalez (Zahar). Filósofa, antropóloga, professora, escritora, militante do movimento negro e feminista precursora, Lélia Gonzalez foi uma das mais importantes intelectuais brasileiras do século XX, com atuação decisiva na luta contra o racismo estrutural e na articulação das relações entre gênero e raça em nossa sociedade.Com organização de Flavia Rios e Márcia Lima, Por um feminismo afro-latino-americano reúne em um só volume um panorama amplo da obra desta pensadora tão múltipla quanto engajada. por Reprodução
O segundo sexo, de Simone de Beauvoir (Nova Fronteira). Em 1949, Simone de Beauvoir publicava na revista Les Temps modernes alguns capítulos de seu próximo livro, O segundo sexo. Pioneiro, o texto causou grande comoção por seu feminismo audacioso e consagrou a autora no panteão da filosofia mundial. por Reprodução
Tudo sobre o amor: novas perspectivas, de bell hooks (Elefante). Neste livro, primeiro volume de sua Trilogia do Amor, a autora procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa. Na contramão do pensamento corrente, que tantas vezes entende o amor como sinal de fraqueza e irracionalidade, bell hooks defende que o amor é mais do que um sentimento - é uma ação capaz de transformar o niilismo, a ganância e a obsessão pelo poder que dominam nossa cultura. por Reprodução
Calibã e a bruxa, de Silvia Federici (Elefante). As acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre duas questões históricas muito importantes: como explicar a execução de centenas de milhares de “bruxas” no começo da Era Moderna, e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Segundo esse esquema, a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva, e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. por Reprodução
Pensamento feminista negro, de Patricia Hill Collins (Boitempo). Escrito pela socióloga Patricia Hill Collins em 1990, faz parte do cânone bibliográfico dos estudos de gênero e raça nos Estados Unidos. A autora mapeia os principais temas e ideias tratados por intelectuais e ativistas negras estadunidenses como Angela Davis, bell hooks, Alice Walker e Audre Lorde, e assim constrói um panorama do feminismo negro com referências de dentro e de fora da academia por Reprodução
