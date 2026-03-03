Acesse sua conta
Para sair da ressaca literária: 10 livros de romance que fazem rir e aquecem o coração

Escritoras de comédia romântica prometem boas risadas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:01

Se você é do grupo dos que preferem dar boas risadas enquanto se diverte com um livro de ficção, uma boa alternativa são os livros de comédia romântica, um dos subgêneros de maior sucesso dentro do romance. 

Aqui, separamos 10 indicações de diferentes autoras conhecidas no gênero e que podem te divertir dando gargalhadas na leitura também (mas, se prefere se emocionar de outra forma com a literatura, também temos aqui indicações de livros tristes que podem te fazer chorar). 

Conheça 10 livros de romance que vão te fazer rir

Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Conta a história de Maya Killgore, uma jovem de 23 anos que, ao viajar para um casamento na Itália, é forçada a passar uma semana com Conor Harkness, o melhor amigo de seu irmão, 15 anos mais velho, por quem é apaixonada. por Reprodução
Nem te conto, de Emily Henry (Verus). Daphne sempre adorou a maneira como seu noivo, Peter, contava a história deles. Como eles se conheceram (em um dia de ventania), se apaixonaram (por causa de um chapéu errante) e voltaram para a cidade natal dele à beira do lago para começar a vida juntos. Ele era muito bom em contar tudo isso... até o momento em que percebeu que estava apaixonado por sua melhor amiga de infância, Petra.É assim que Daphne começa sua nova história: presa na bela cidadezinha de Waning Bay, no Michigan, sem amigos nem família, mas com o emprego dos sonhos como bibliotecária infantil (que mal paga as contas) e morando no apartamento da única pessoa que consegue entender sua situação, o ex de Petra, Miles Nowak. por Reprodução
Um experimento de amor em Nova York, de Elena Armas (Arqueiro). Depois de largar o emprego como engenheira para focar em sua carreira como autora de romances, Rosie Graham se vê presa em um bloqueio criativo e não consegue escrever uma única palavra do livro novo que precisa entregar à editora. Como se não bastasse, seu teto desaba em sua cabeça. Literalmente.Desesperada, Rosie decide se abrigar na casa de Lina, sua melhor amiga, que está fora da cidade. O que ela não sabe é que Lina já havia prometido emprestar o apartamento para o primo, Lucas, o crush secreto de Rosie, que ela vem stalkeando há meses pela internet. por Reprodução
Olá, estranho, de Katherine Center (Essência). Sadie Montgomery nunca imaginou o que estava por vir… Em um minuto, ela está celebrando sua maior conquista ao se tornar finalista do concurso anual da North American Portrait Society. No outro, está deitada em um leito de hospital com um diagnóstico de prosopagnosia, popularmente conhecida como “cegueira facial”. por Reprodução
Melhor do que nos filmes, de Lynn Painter (Intrínseca). Uma cmédia romântica clichê sobre Elizabeth "Liz" Buxbaum, uma romântica incurável no último ano do colégio. Obcecada por filmes de amor, ela planeja conquistar seu crush com a ajuda relutante de seu vizinho irritante, Wesley. por Reprodução
Férias de matar, de Tessa Bailey (Intrínseca). A professora Taylor Bassey tem suas férias em Cape Cod arruinadas ao encontrar um cadáver na casa alugada. Ela se une ao caçador de recompensas rude Myles Sumner para investigar. por Reprodução
O diário de Bridget Jones, de Helen Fielding (Paralela). Bridget Jones já é uma personagem querida por milhões de leitores. Seja pelas desventuras amorosas ou pelos problemas com os pais, é muito fácil se identificar (e se encantar) com a personagem criada por Helen Fielding. Bridget continua atual e afiada como nunca: uma personagem tão perfeitamente imperfeita para ajudar todos aqueles que já se sentiram incapazes de tomar as rédeas da própria vida. por Reprodução
Amor Teoricamente, de Ali Hazelwood (Arqueiro). É a história de Elsie Hannaway, uma física teórica que, para sobreviver ao baixo salário acadêmico e à diabetes, trabalha como "namorada de aluguel". Sua vida desmorona quando Jack Smith, irmão de seu cliente favorito e um físico experimental rival, ameaça seu emprego dos sonhos, iniciando uma guerra de sabotagem acadêmica por Divulgação
A história da minha vida, de Lucy Score (Bloom Brasil). Depois de atrasar séculos a entrega de seu novo romance, Hazel Hart não pode perder o prazo final dado pela sua editora ou será o fim de sua carreira de escritora.Desesperada por inspiração, Hazel compra pela internet uma casa histórica e troca Manhattan pela pequena Story Lake, na Pensilvânia. Ela faz uma mudança desastrosa e descobre que o charme de sua nova residência talvez tenha sido um pouco enfeitado nas fotos: a casa está caindo aos pedaços, e a cidade passa por uma crise após seu maior empregador ter fechado as portas. por Reprodução
Apenas amigos?, de Abby Jimenez (Arqueiro). Kristen é uma mulher prática com um segredo: um procedimento médico a impedirá de ter filhos. Ao conhecer o charmoso bombeiro Josh, um "amor à primeira vista" surge, mas o desejo dele de ter uma família grande os torna incompatíveis. por Divulgação
1 de 10
