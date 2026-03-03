LITERATURA

Para sair da ressaca literária: 10 livros de romance que fazem rir e aquecem o coração

Escritoras de comédia romântica prometem boas risadas

Thais Borges

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:01

Conheça 40 lançamentos de livros em janeiro de 2026 Crédito: Freepik

Se você é do grupo dos que preferem dar boas risadas enquanto se diverte com um livro de ficção, uma boa alternativa são os livros de comédia romântica, um dos subgêneros de maior sucesso dentro do romance.

Aqui, separamos 10 indicações de diferentes autoras conhecidas no gênero e que podem te divertir dando gargalhadas na leitura também (mas, se prefere se emocionar de outra forma com a literatura, também temos aqui indicações de livros tristes que podem te fazer chorar).