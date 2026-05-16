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Quer voltar a ler? Confira 15 livros curtos para terminar em um dia

Aqui, separamos indicações que incluem desde livros clássicos até alguns dos principais lançamentos dos últimos meses

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:00

Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano
Confira a lista com livros para ler em um dia Crédito: Freepik

Se você quer aproveitar o fim de semana para colocar a leitura em dia, mas não quer se comprometer com um calhamaço por enquanto, saiba que é possível encontrar livros curtos, que podem ser finalizados em apenas um único dia.

Seja porque eles têm poucas páginas - alguns dessa lista têm menos de 100 páginas -, seja porque eles têm uma leitura tão fluida que, mesmo que sejam 200 ou 300 páginas, o ritmo é tão rápido que talvez você não perceba que chegou ao fim, essas obras são uma oportunidade de aproveitar diferentes gêneros da literatura. Aqui, separamos 15 indicações que incluem desde livros clássicos e de não ficção, até alguns dos principais lançamentos de romance dos últimos meses.

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15 livros que você pode ler em um dia

De quanta terra precisa um homem?: e outras histórias, de Liev Tolstói (Principis). Nesta coleção de quatro contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana trazendo ensinamentos inesquecíveis e significados profundos em uma leitura cativante. Tem 96 páginas.  por Reprodução
A morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói (Principis). Ivan Ilitch acreditava ser um homem especial, não pensando no fim que todos terão igualmente um dia. Ele estava comprometido com a vida buscando ascensão profissional, status financeiro e o poder de um funcionário público do sistema judiciário da Rússia czarista. No auge da carreira ele sofre um acidente trivial que gradualmente começa a atormentá-lo. 96 páginas.  por Divulgação
Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski (Principis). Noite branca é um fenômeno comum na Rússia, em especial em São Petersburgo, em que o sol permanece um pouco abaixo da linha do horizonte ao se por, deixando a madrugada clara. É nesse cenário de atmosfera lírica que dois jovens sonhadores se conhecem em uma ponte. Ao longo de quatro noites, os dois combinam de se ver para falar sobre suas vidas e compartilhar sonhos, angústias e reflexões, até o desfecho inesperado ao final do quarto encontro. 80 páginas. por Divulgação
A Metamorfose, de Franz Kafka (Principis). Nnarra a angústia de Gregor Samsa, um caixeiro-viajante que acorda transformado em um inseto monstruoso. 96 páginas.  por Divulgação
O curioso caso de Benjamin Button (Principis). É um conto clássico que narra a história de um homem que nasce com a aparência de um idoso de 70 anos e vai rejuvenescendo com o passar do tempo. 76 páginas.  por Divulgação
A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). A nordestina Macabéa, a protagonista de A hora da estrela, é uma mulher miserável, que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante, que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. 88 páginas.  por Divulgação
Risco de colisão, de Amanda Weaver (Verus). No mundo veloz da Fórmula 1, não há espaço para distrações. Mas, em meio aos holofotes e à chama que insiste em reacender entre uma relações-públicas e um piloto, o amor pode ser a maior distração de todas… Tem 308 páginas.  por Reprodução
Blackwater 1: A enchente, de Michael McDowell (Arqueiro)/ É é o primeiro volume de uma saga de terror gótico e fantasia. A trama acompanha a poderosa e matriarcal família Caskey em Perdido, no Alabama, que tenta salvar sua fortuna quando uma enchente misteriosa atinge a cidade e traz uma enigmática mulher ruiva. Tem 272 páginas.  por Reprodução
Jogo de amor para dois, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Viola Bowen tem a chance com que sempre sonhou: produzir um videogame baseado na sua série de livros favorita. O problema é que quem vai liderar o projeto com ela será seu arqui-inimigo Jesse Andrews. Ao longo dos anos, Jesse deixou bem claro que não quer nada com Viola – e ela não faz ideia do motivo. Tem 176 páginas.  por Reprodução
Confusões do amor, de Lynn Painter (Intrínseca). Uma faxineira precisa urgentemente de um lugar para ficar e um milionário está atrás de uma namorada de mentira para um evento importante. O acordo que os dois estão prestes a fazer é certeza de confusão e talvez de algo a mais… Tem 304 páginas.  por Reprodução
O supercastastrófico passeio ao zoológico, de Joël Dicker (Intrínseca). Semanas antes do Natal, uma inexplicável inundação em uma escola muda drasticamente a rotina dos alunos que estudam ali. Alarmado com a aleatoriedade do acontecido, um pequeno grupo, composto de seis crianças com características que as diferenciam das demais, começa a investigar quem teria sido o responsável pelo incidente que as faz trocar de colégio e frequentar um ambiente hostil às suas necessidades individuais. Tem 208 páginas.  por Reprodução
Em busca de cinderela/Em busca da perfeição, de Colleen Hoover (Galera). Um encontro despretensioso no escuro e uma confissão de amor inesperada: seria a narrativa perfeita, não fosse tudo faz-de-conta. Da autora de É assim que acaba e Todas as suas (im)perfeições , embarque e se apaixone - nessa história de amor nada convencional com os personagens da série Hopeless .  Tem 256 páginas.  por Reprodução
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Com mais de seis milhões de exemplares vendidos no Brasil, Colleen Hoover está de volta! Neste thriller viciante e cheio de reviravoltas, uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação… ou sua perdição. Tem 378 páginas.  por Divulgação
A vida não é útil, de Ailton Krenak (Companhia das Letras). Em reflexões provocadas pela pandemia de covid-19, o pensador e líder indígena Ailton Krenak volta a apontar as tendências destrutivas da chamada “civilização”: consumismo desenfreado, devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. Tem 128 páginas.  por Reprodução
O risco, de S. T. Abby (Paralela). Lana Myers perdeu tudo, e agora só lhe resta ir em busca daqueles que destruíram sua vida e sua família. Depois de anos planejando, decide levar adiante sua vingança .Porém, um encontro inesperado com Logan Bennett , um agente do FBI especializado em serial killers , pode arruinar tudo. Talentoso e dedicado, Logan sempre foi ótimo em decifrar as pessoas, mas Lana é um mistério irresistível. Tem 184 páginas.  por Reprodução
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De quanta terra precisa um homem?: e outras histórias, de Liev Tolstói (Principis). Nesta coleção de quatro contos, Tolstói fala das coisas que realmente importam na vida, abordando com leveza temas sérios como teologia, filosofia e natureza humana trazendo ensinamentos inesquecíveis e significados profundos em uma leitura cativante. Tem 96 páginas.  por Reprodução

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