LEITURA

Quer voltar a ler? Confira 15 livros curtos para terminar em um dia

Aqui, separamos indicações que incluem desde livros clássicos até alguns dos principais lançamentos dos últimos meses

Thais Borges

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:00

Confira a lista com livros para ler em um dia Crédito: Freepik

Se você quer aproveitar o fim de semana para colocar a leitura em dia, mas não quer se comprometer com um calhamaço por enquanto, saiba que é possível encontrar livros curtos, que podem ser finalizados em apenas um único dia.

Seja porque eles têm poucas páginas - alguns dessa lista têm menos de 100 páginas -, seja porque eles têm uma leitura tão fluida que, mesmo que sejam 200 ou 300 páginas, o ritmo é tão rápido que talvez você não perceba que chegou ao fim, essas obras são uma oportunidade de aproveitar diferentes gêneros da literatura. Aqui, separamos 15 indicações que incluem desde livros clássicos e de não ficção, até alguns dos principais lançamentos de romance dos últimos meses.