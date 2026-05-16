Quer voltar a ler? Confira 15 livros curtos para terminar em um dia

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Thais Borges
Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:00
Se você quer aproveitar o fim de semana para colocar a leitura em dia, mas não quer se comprometer com um calhamaço por enquanto, saiba que é possível encontrar livros curtos, que podem ser finalizados em apenas um único dia.
Seja porque eles têm poucas páginas - alguns dessa lista têm menos de 100 páginas -, seja porque eles têm uma leitura tão fluida que, mesmo que sejam 200 ou 300 páginas, o ritmo é tão rápido que talvez você não perceba que chegou ao fim, essas obras são uma oportunidade de aproveitar diferentes gêneros da literatura. Aqui, separamos 15 indicações que incluem desde livros clássicos e de não ficção, até alguns dos principais lançamentos de romance dos últimos meses.
15 livros que você pode ler em um dia