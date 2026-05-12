Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Para quem ama hot: 40 livros de romance e romantasia para adicionar à lista

Indicamos aqui títulos de diferentes subgêneros

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Para quem ama romance hot: 40 livros e romantasias que prometem prender o leitor
Para quem ama romance hot: 40 livros e romantasias que prometem prender o leitor Crédito: Pexels

Do romance contemporâneo ao dark romance, é possível encontrar livros com enredos arrebatadores com as chamadas ‘cenas hot’ - ou seja, aquelas dedicadas a leitores adultos. Entre alguns segmentos, inclusive, são chamados de ‘romance porta aberta’, porque não há limite para o que vão mostrar aos leitores.

As tropes incluem desde os clássicos friends to lovers até romances proibidos - muitos que são sucesso em plataformas como o Booktok e o Bookstagram (os nichos literários do TikTok e do Instagram, respectivamente). Aqui, listamos 40 títulos de diferentes subgêneros do romance e da romantasia para quem quer conhecer mais dessas histórias cheias de sensualidade.

Leia mais

Imagem - Maio literário: 43 novos livros que chegam em maio e merecem sua atenção

Maio literário: 43 novos livros que chegam em maio e merecem sua atenção

Imagem - Quer começar a ouvir audiolivros? Veja 18 histórias perfeitas para dar o play

Quer começar a ouvir audiolivros? Veja 18 histórias perfeitas para dar o play

Imagem - A nova fantasia: 15 livros que estão renovando o gênero com vozes diversas

A nova fantasia: 15 livros que estão renovando o gênero com vozes diversas

40 livros de romance e romantasia com 'hot'

Livro Sem Defeitos, de Elsie Silver (Arqueiro). Rhett Eaton é o principal nome do rodeio em touros. O garoto de ouro da cena country. Isso até fazer um comentário polêmico que o deixa em maus lençóis com um patrocinador e, em seguida, ser filmado dando um soco em um homem no meio da rua.Agora seu agente quer que o peão limpe sua imagem e, para garantir que ele ande na linha, designa Summer Hamilton, a própria filha, para supervisioná-lo até o final da temporada de rodeios.Mas Rhett não precisa de babá nenhuma, principalmente se ela usar calças coladinhas no corpo, for a rainha dos sorrisinhos maliciosos e tiver uma boca cor de cereja que nunca se cala – uma boca que não lhe sai da cabeça. Gênero: romance contemporâneo.  por Divulgação
Sem controle, de Elsie Silver (Arqueiro). Ser babá de um garotinho por alguns meses deveria ser fácil, o problema é que Willa não consegue tirar os olhos do pai dele e o pai dele não consegue tirar as mãos dela. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
Sem controle, de Elsie Silver (Arqueiro). Uma amizade de infância, dois corações feridos e uma viagem de última hora que mostra que certas coisas são impossíveis de controlar. Romance contemporâneo.  por Reprodução
Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Theo Silva é um peão de rodeio que está sempre metido em confusão. Além disso, é um notório conquistador. E Winter sabe exatamente o que ele quer quando olha para ela.Mas Winter está saindo de um casamento tóxico e jurou ficar longe dos homens para sempre. Então, para ela, Theo é só uma tentação com potencial de virar dissabor. Não dá para confiar no sujeito. Porém menos ainda resistir a ele. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
Quarta Asa, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro):  Violet Sorrengail, uma jovem de vinte anos, estava destinada a entrar na Divisão dos Escribas, levando uma vida relativamente tranquila entre os livros e as aulas de História. No entanto, a general comandante das forças de Navarre – também conhecida como sua mãe –, durona como as garras de um dragão, ordena que Violet se junte às centenas de candidatos que buscam se tornar a elite de seu país: cavaleiros de dragões.O problema é que, quando você é menor que todos os demais candidatos e certamente mais frágil que eles, a morte está a apenas uma batida de coração de distância... Porque os dragões não se unem a humanos “frágeis”. Eles os reduzem a cinzas.Todos no Instituto Militar Basgiath têm um objetivo. Com menos dragões disponíveis que cadetes, a maioria estaria disposta a matar Violet para aumentar suas próprias chances de sucesso. O restante a mataria apenas por ser filha de quem é – e um bom exemplo disso parece ser Xaden Riorson, o líder de esquadrão mais poderoso e implacável na Divisão dos Cavaleiros. Gênero: romantasia.  por Divulgação
Chama de ferro, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro): Violet precisa equilibrar sua lealdade a Navarre com seu amor proibido por Xaden e descobrir os segredos de Basgiath enquanto a ameaça da guerra se intensifica. Gênero: romantasia.  por Divulgação
Tempestade de ônix, de Rebecca Yarros (Planeta Minotauro): Com a guerra em curso e segredos mortais ameaçando Navarre, Violet Sorrengail precisa viajar para além das defesas de Aretia para buscar aliados e a verdade que pode salvar (ou destruir) a todos. Gênero: romantasia. por Divulgação
Livro Lua em Touro, de Ruby Dixon (Verus e Galera Record). Em um mundo repleto de artefatos mágicos e seres fantásticos, uma herdeira determinada a salvar sua família se une a um parceiro bastante improvável: um minotauro. Lua em touro é uma fantasia cheia de romance escrita pela autora best-seller Ruby Dixon. Gênero: monster romance.  por Divulgação
Black Thorn, de J. T. Geissinger (Arqueiro). Você nunca esquece seu primeiro amor. Especialmente quando ele é seu pior pesadelo. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Me deixe para trás, de K. M. Moronova (Bloom Brasil). Neste romance militar de tirar o fôlego, dois inimigos mortais se encontram do mesmo lado de uma guerra: ele, o soldado mais temido do esquadrão, ela, a recruta nova que não se deixa intimidar. Ambos se lançam num jogo perigoso de ódio, vingança e desejo, e as consequências serão arrebatadoras. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Temporada de turistas, de Brynne Weaver (Arqueiro). Cabo Matança é uma vila costeira turística cheia de casinhas coloridas, lojas excêntricas e um número extraordinariamente alto de cadáveres. É que às vezes turistas trazem problemas, e a jardineira local, Harper Starling, não admite que ninguém estrague seu lar perfeito.Profissional habilidosa com instintos assassinos, Harper transforma visitantes mal-intencionados em adubo para suas flores – que inclusive já lhe renderam vários prêmios.Mas Nolan Rhodes não é um turista comum. Diabolicamente bonito, charmoso e talentosíssimo no manejo de facas, ele é implacável na busca por vingança. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Noiva, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Misery Lark, filha do vampiro mais poderoso do sudoeste, nunca foi bem-vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Lowe Moreland. Gênero: romance paranormal.  por Reprodução
Parceira, de Ali Hazelwood (Arqueiro): uma jovem precisa enfrentar humanos, licanos e vampiros. Mas o maior desafio será aceitar seu destino como parceira de um lobisomem poderoso e irresistível. Gênero: romance paranormal.  por Divulgação
Phantasma, de Kaylie Smith (Intrínseca). Com a morte da mãe, as irmãs Ophelia e Genevieve Grimm veem seu mundo ruir, e não há tempo para viver o luto. Cabe a Ophelia herdar a assustadora e poderosa magia da matriarca, assim como uma enorme dívida. Quando a situação da família se agrava, Genevieve decide pagar a dívida, custe o que custar. Para isso, ela se inscreve em uma competição conhecida como Phantasma, da qual poucos escapam com vida e cujo prêmio é a realização de um único desejo. Gênero: romantasia.  por Divulgação
Um experimento de amor em Nova York, de Elena Armas (Arqueiro). Depois de largar o emprego como engenheira para focar em sua carreira como autora de romances, Rosie Graham se vê presa em um bloqueio criativo e não consegue escrever uma única palavra do livro novo que precisa entregar à editora. Como se não bastasse, seu teto desaba em sua cabeça. Literalmente.Desesperada, Rosie decide se abrigar na casa de Lina, sua melhor amiga, que está fora da cidade. O que ela não sabe é que Lina já havia prometido emprestar o apartamento para o primo, Lucas, o crush secreto de Rosie, que ela vem stalkeando há meses pela internet. Gênero: comédia romântica.  por Reprodução
Cutelo e corvo, de Brynne Weaver (Arqueiro). Quando um encontro casual desperta um vínculo improvável entre os assassinos e rivais Sloane e Rowan, eles constroem algo aparentemente impossível: uma amizade de duas almas sombrias que por acaso gostam de matar outros serial killers. Ela leva os olhos das vítimas como troféus, e ele é um chef de cozinha que, nas horas vagas, atua como o assassino conhecido como Açougueiro de Boston. Percorrendo o país todo, essa dupla institui uma competição particular de sangue e sofrimento que acontece anualmente e os coloca frente a frente com os monstros mais perigosos dos Estados Unidos. Gênero: dark romance por Reprodução
Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Maya Killgore tem 23 anos e ainda está descobrindo o que quer da vida.Conor Harkness tem 38, e Maya não consegue parar de pensar nele.É um clichê tão grande que o coração dela quase não aguenta: homem mais velho e mulher mais nova, empresário rico e estudante falida, melhor amigo do irmão e a garota na qual ele nunca reparou. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
De sangue e cinzas, de Jennifer L. Armentrout (Galera). Escolhida desde o nascimento para inaugurar uma nova era, a vida de Poppy nunca foi verdadeiramente sua. A existência da Donzela é solitária. Nunca ser tocada. Nunca ser vista. Nunca sentir prazer. À espera de sua Ascensão, ela prefere estar entre os guardas,lutando contra o mal que levou sua família, do que se preparar para ser considerada digna pelos deuses. Mas a escolha nunca foi dela. Gênero: romantasia.  por Divulgação
Rei da ira, de Ana Huang (Arqueiro). Dante Russo gosta de estar no controle, tanto na vida pessoal quanto na profissional.O CEO bilionário nunca cogitou se casar, até que uma chantagem o obriga a aceitar o noivado com uma mulher que mal conhece: Vivian Lau, herdeira de um império de joias e filha do seu mais recente inimigo.Ela é bonita e encantadora, mas Dante está disposto a fazer de tudo para destruir as evidências da chantagem e terminar o noivado.O único problema é que, depois de ter Vivian para si, ele não consegue mais pensar em perdê-la. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
Rei do orgulho, de Ana Huang (Arqueiro). Discreto, controlado e impecavelmente educado, Kai Young não tem tempo nem vontade de se envolver em confusões – e Isabella, com seu cabelo colorido e piadas inadequadas, é o caos em pessoa.Com uma importante votação para CEO se aproximando e um império midiático em jogo, o herdeiro bilionário não pode se dar ao luxo de se distrair com ela.Isabella representa tudo que ele não deveria desejar, mas cada olhar e cada toque só aumentam a tentação de quebrar todas as regras... e tomá-la para si de uma vez. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
Rei da Ganância, de Ana Huang (Arqueiro). O genial e ambicioso Dominic Davenport lutou para se tornar o Rei de Wall Street. Ele tem tudo: uma casa enorme, uma bela esposa e mais dinheiro do que poderia gastar. Porém, não importa o quanto ganhe, nunca fica satisfeito.Em sua eterna busca por mais, ele acaba afastando a única pessoa que sempre o considerou o mais importante. Gênero: romance contemporâneo.  por Divulgação
Rei da Preguiça, de Ana Huang (Arqueiro). Herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, Xavier Castillo tem tudo ao seu alcance. Sem interesse em assumir o império da família, passa os dias em férias eternas, rodeado de amigos, música, bebida e mulheres que o adoram... exceto por uma: Sloane, sua assessora de imprensa.Nada o diverte mais do que irritá-la. Porém, quando uma tragédia os obriga a conviver mais de perto, Xavier se depara com um futuro incerto e se dá conta de que a única pessoa imune ao seu charme é também a única que ele deseja. Gênero: romance contemporâneo.  por Divulgação
Rei da inveja, de Ana Huang (Arqueiro). Vuk Markovic odeia socializar. O bilionário cheio de cicatrizes raramente fala e não tem qualquer interesse em estabelecer relações fora do seu pequeno círculo íntimo.A única exceção? Ela. A bela Ayana Kidane. O foco de sua obsessão. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
A Razão do Amor , de Ali Hazelwood (Arqueiro): uma cientista será obrigada a colaborar com seu rival em um projeto de proporções interestelares, e os resultados prometem ser explosivos. Gênero: comédia romântica.  por Divulgação
Amor Teoricamente, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Dois físicos rivais colidem em meio a um turbilhão de disputas acadêmicas e caóticos namoros de mentira. Gênero: comédia romântica. por Divulgação
A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Quando um namoro de mentira entre cientistas encontra a irresistível força da atração, todas as teorias cuidadosamente calculadas sobre o amor são postas à prova. Gênero: comédia romântica.  por Divulgação
Belo veneno, de Rina Kent (Bloom Brasil). Em um ninho de víboras, a vingança é o veneno mais letal.Destruíram meu mundo. Agora eu vou destruir o deles.Só tem um problema: é quase impossível rastrear quem dá as cartas desse jogo.Minha única pista: os Vipers. O time de hóquei universitário de elite que manda no gelo ― e nas sombras além do rinque.Para me infiltrar na Vencor, sociedade secreta por trás do time (e de toda a cidade), mirei no elo mais fraco. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Deus da Malícia, de Rina Kent (Inside Books). Killian Carson é frio, calculista, implacável ― e desenvolveu uma obsessão por Glyndon que pode ser a ruína de ambos. Ele é um predador oculto sob uma fachada de charme sofisticado. Manipulador e feroz, sua inteligência e carisma enganam a todos ― menos Glyndon. Ela enxerga o verdadeiro psicopata por trás da máscara. Sua mente diz para fugir, mas uma parte secreta dela sabe: monstros sempre caçam… e talvez ela esteja querendo ser alcançada. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Deus da dor, de Rina Kent (Inside Books). Creighton King é calado, frio e perigoso. Ele não se apega e não cede a ninguém. Sempre esteve no controle, até Annika chegar com sua personalidade cheia de energia e se fazer impossível de ser ignorada. Ela não recua diante de sua indiferença, testa seus limites, enxerga além da máscara inexpressiva, vê o homem com um passado doloroso do qual não consegue se desapegar. E quer conhecê-lo melhor, mesmo que isso possa destruí-la. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (Galera). Uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Gênero: romantasia. por Reprodução
Corte de Névoa e Fúria - Acotar 2 (2016), de Sarah J. Maas (Galera).  Nas garras de Amarantha, a jovem humana que ansiava por amor e proteção deixou de existir. Das cinzas de seu velho eu, Feyre Quebradora da Maldição foi Feita ― com poderes de sete Grão-Feéricos... e uma vontade tão férrea quanto o metal temido por eles.Gênero: romantasia. por Divulgação
Corte de Asas e Ruína - Acotar 3 (2017), de Sarah J. Maas (Galera). Para proteger os reinos feéricos e humanos da guerra iminente, Feyre retorna disfarçada à Corte Primaveril para desmantelá-la por dentro e resgatar seu amor. Gênero: romantasia.  por Divulgação
Corte de chamas prateadas, de Sarah J. Maas (Galera). Nestha Archeron sempre foi orgulhosa, irritável e lenta em perdoar. Ter sido Feita pelo Caldeirão não tornou sua personalidade mais doce. Mas o que poucos sabem é que, por trás da fachada de força, Nestha carrega uma dor que a está corroendo: o arrependimento por não ter feito nada para ajudar a família quando caíram na pobreza e por não ter sido capaz de salvar o pai... Gênero: romantasia.  por Reprodução
Férias de matar, de Tessa Bailey (Intrínseca). Nesta comédia romântica picante, um caçador de recompensas arrogante e uma professora certinha se unem de forma inusitada para resolver um mistério. Gênero: comédia romantica.  por Reprodução
Aconteceu naquele verão, de Tessa Bailey (Intrínseca). Piper Bellinger, uma das it girls mais influentes de Los Angeles, vive chamando atenção nos eventos e nas redes sociais. Quando em uma noite regada a champanhe, depois de levar um fora do namorado, ela invade a cobertura de um hotel e faz uma festa que acaba saindo do controle, seu padrasto decide dar um basta no estilo de vida inconsequente de Piper. Ele corta boa parte do seu dinheiro e a manda para Westport, uma cidadezinha pesqueira com dois mil habitantes, na esperança de incutir na enteada alguma noção de responsabilidade ao fazê-la assumir o bar deixado pelo pai dela.Ao pôr os pés em Westport, Piper conhece Brendan, um capitão barbudo que está certo de que a garota não aguentará nem uma semana. Gênero: comédia romântica.  por Reprodução
Fisgados pelo amor, de Tessa Bailey (Intrínseca). Fox Thornton está acostumado com sua reputação de conquistador. Sexy e despreocupado, todo mundo sabe que com ele a diversão é garantida — seja na cama ou fora dela —, e é assim que gosta de ser lembrado. Até conhecer Hannah Bellinger. Ela é imune ao charme e aos atributos físicos do pescador, mas parece valorizar a sua… personalidade. Por mais que ache tudo isso muito estranho, ele realmente gosta de Hannah e não quer colocar em risco aquela conexão, então só lhe resta ficar mesmo na amizade. Gênero: comédia romântica.  por Divulgação
Quicksilver, de Callie Hart (Rocco): Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. Gênero: romantasia.  por Divulgação
No fundo é amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Scarlett Vandermeer está nadando contra a corrente, tentando equilibrar os estudos com a rotina de atleta. Concentrada em passar para a faculdade de medicina e se recuperar da lesão que quase deu fim à sua carreira nos saltos ornamentais, ela prefere levar uma vida discreta. Não tem tempo para relacionamentos. Ou pelo menos é o que diz para si mesma.Garoto de ouro da natação, Lukas Blomqvist é capitão da equipe da universidade e campeão mundial, e conquistou tudo isso com muita disciplina. É assim que ele consegue medalhas e quebra recordes: com foco total a cada braçada.Na superfície, Lukas e Scarlett não têm nada em comum. Até que um segredo vem à tona, e tudo muda. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
Amor corrompido, de Ana Huang (Essência). O amor entre os dois nunca deveria ter acontecido, mas, quando acontece, revela segredos que podem destruir ambos... e tudo o que amam. Gênero: dark romance.  por Reprodução
Rivalidade ardente - Heated Rivalry, de Rachel Reid (Alt). A estrela do hóquei profissional Shane Hollander não é apenas absurdamente talentoso: ele também tem uma reputação impecável. O hóquei é sua vida. Agora que é o capitão do time Montreal Voyageurs, ele não deixará que nada coloque seu trabalho em risco — muito menos o cara russo sexy cujo corpo atlético tira seu sono.O capitão do Boston Bears, Ilya Rozanov, é tudo o que Shane não é. Autoproclamado rei do gelo, é tão arrogante quanto talentoso. Ninguém consegue vencê-lo — exceto Shane. Os dois construíram suas carreiras em cima dessa rivalidade lendária, mas quando saem da pista de gelo, o calor entre eles é inegável. Gênero: romance contemporâneo.  por Reprodução
1 de 40
Livro Sem Defeitos, de Elsie Silver (Arqueiro). Rhett Eaton é o principal nome do rodeio em touros. O garoto de ouro da cena country. Isso até fazer um comentário polêmico que o deixa em maus lençóis com um patrocinador e, em seguida, ser filmado dando um soco em um homem no meio da rua.Agora seu agente quer que o peão limpe sua imagem e, para garantir que ele ande na linha, designa Summer Hamilton, a própria filha, para supervisioná-lo até o final da temporada de rodeios.Mas Rhett não precisa de babá nenhuma, principalmente se ela usar calças coladinhas no corpo, for a rainha dos sorrisinhos maliciosos e tiver uma boca cor de cereja que nunca se cala – uma boca que não lhe sai da cabeça. Gênero: romance contemporâneo.  por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Você lembra deles? 12 lugares de Feira de Santana que deixaram saudade

Você lembra deles? 12 lugares de Feira de Santana que deixaram saudade
Imagem - Ama bolo? CORREIO vai escolher leitores para eleger o melhor quitute junino

Ama bolo? CORREIO vai escolher leitores para eleger o melhor quitute junino
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô