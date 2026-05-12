LITERATURA

Para quem ama hot: 40 livros de romance e romantasia para adicionar à lista

Indicamos aqui títulos de diferentes subgêneros

Thais Borges

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Para quem ama romance hot: 40 livros e romantasias que prometem prender o leitor Crédito: Pexels

Do romance contemporâneo ao dark romance, é possível encontrar livros com enredos arrebatadores com as chamadas ‘cenas hot’ - ou seja, aquelas dedicadas a leitores adultos. Entre alguns segmentos, inclusive, são chamados de ‘romance porta aberta’, porque não há limite para o que vão mostrar aos leitores.

As tropes incluem desde os clássicos friends to lovers até romances proibidos - muitos que são sucesso em plataformas como o Booktok e o Bookstagram (os nichos literários do TikTok e do Instagram, respectivamente). Aqui, listamos 40 títulos de diferentes subgêneros do romance e da romantasia para quem quer conhecer mais dessas histórias cheias de sensualidade.