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Ama bolo? CORREIO vai escolher leitores para eleger o melhor quitute junino

Saiba como participar do concurso cultural para ser um dos jurados da próxima edição do Correio Experimenta, no dia 2 de junho

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:18

Correio Experimenta vai escolher assinantes para eleger o melhor bolo junino
Correio Experimenta vai escolher assinantes para eleger o melhor bolo junino Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Que o período do São João tem uma das melhores comidas típicas, não é novidade. Na ceia junina, os bolos têm destaque especial. Imagine, agora, ajudar a escolher os melhores bolos juninos de 2026? Essa é sua chance de participar da degustação da próxima edição do #CorreioExperimenta. A partir desta segunda-feira (11), o Jornal Correio abre as inscrições para o concurso cultural que vai escolher assinantes para fazer parte do júri da nova edição do projeto.

Os interessados precisam completar o formulário neste link e responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um bolo junino perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante (apresentando o código de assinante válido) e estar adimplente no momento da inscrição.

O projeto Correio Experimenta foi criado em 2016 e retomado em 2024, após um hiato na pandemia. Desde o início, há uma edição de ovos de Páscoa

Correio Experimenta ovos de Páscoa de 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
Correio Experimenta ovos de Páscoa 2025 por Marina Silva/CORREIO
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Correio Experimenta ovos de Páscoa de 2025 por Marina Silva/CORREIO

Uma comissão irá escolher a frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 2 de junho, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar cerca de 30 bolos, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.

As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 11 e 26 de maio. O resultado será divulgado até o dia 1º de junho, no site e nas redes do jornal.

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