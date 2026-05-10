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Confira 11 filmes imperdíveis para celebrar o Dia das Mães em família

Da comédia ao suspense, o dia é de celebrar assistindo a bons filmes no sofá de casa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:02

Minha Mãe é uma Peça (2013)
Minha Mãe é uma Peça (2013) Crédito: Reprodução

O Dia das Mães vai muito além dos clichês comerciais. No cinema, a maternidade é explorada em suas múltiplas facetas, do afeto incondicional aos desafios complexos da criação. Para celebrar a data, preparamos uma seleção para todos os gostos. Confira na galeria abaixo as obras sugeridas para se juntar no sofá e curtir um bom filme.

A lista exalta o humor nacional com Dona Hermínia no icônico "Minha Mãe é uma Peça". A diversão segue com as confusões de "Sexta-Feira Muito Louca", a emoção de "Um Sonho Possível", a ação de "Os Incríveis" e a quebra de tradições na bela animação "Valente".

Filmes para assistir no Dia das Mães

Tudo Sobre Minha Mãe (1999) por Reprodução
Que Horas Ela Volta? (2015) por Reprodução
Os Incríveis (2004) por Reprodução
Valente (2012) por Reprodução
Sexta-Feira Muito Louca (2003) por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça (2013) por Reprodução
Mommy (2014) por Reprodução
Mães Paralelas (2021) por Reprodução
A Filha Perdida (2021) por Reprodução
Tully (2018) por Reprodução
Um Sonho Possível (2009) por Reprodução
1 de 11
Tudo Sobre Minha Mãe (1999) por Reprodução

Obras mais densas também ganham destaque. O cineasta Pedro Almodóvar brilha ao dissecar a força feminina nos aclamados "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Mães Paralelas". Já o cinema nacional propõe uma reflexão social profunda com o premiado "Que Horas Ela Volta?".

Para quem busca visões sem filtros, "Tully" e o intenso "Mommy" expõem o esgotamento materno de forma visceral. Fechando a lista, "A Filha Perdida" constrói um drama psicológico brilhante sobre escolhas e culpa, mostrando que a perfeição maternal é um mito.

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