OPÇÃO PARA TODOS OS GOSTOS

Confira 11 filmes imperdíveis para celebrar o Dia das Mães em família

Da comédia ao suspense, o dia é de celebrar assistindo a bons filmes no sofá de casa

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:02

Minha Mãe é uma Peça (2013) Crédito: Reprodução

O Dia das Mães vai muito além dos clichês comerciais. No cinema, a maternidade é explorada em suas múltiplas facetas, do afeto incondicional aos desafios complexos da criação. Para celebrar a data, preparamos uma seleção para todos os gostos. Confira na galeria abaixo as obras sugeridas para se juntar no sofá e curtir um bom filme.

A lista exalta o humor nacional com Dona Hermínia no icônico "Minha Mãe é uma Peça". A diversão segue com as confusões de "Sexta-Feira Muito Louca", a emoção de "Um Sonho Possível", a ação de "Os Incríveis" e a quebra de tradições na bela animação "Valente".

Filmes para assistir no Dia das Mães 1 de 11

Obras mais densas também ganham destaque. O cineasta Pedro Almodóvar brilha ao dissecar a força feminina nos aclamados "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Mães Paralelas". Já o cinema nacional propõe uma reflexão social profunda com o premiado "Que Horas Ela Volta?".