Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

O CORREIO fez uma seleção especial com longas até 1h30 para resolver o dilema da rotina corrida sem sacrificar a qualidade cinematográfica

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:21

Conta Comigo - 89 minutos
Conta Comigo é a adaptação de um dos romances do escritor Stephen King Crédito: Reprodução

Você conhece a sensação: o jantar está pronto, você senta no sofá e abre o serviço de streaming. Quarenta minutos depois, a comida esfriou e você continua rolando o catálogo, paralisado pela indecisão ou desanimado ao ver que todos os títulos interessantes têm mais de duas horas e meia de duração. Para quem tem uma rotina corrida, o tempo é um recurso precioso e o compromisso com um filme longo em uma noite de semana pode parecer exaustivo. Pensando nisso, o CORREIO fez uma seleção especial com longas até 1h30 para resolver esse dilema sem sacrificar a qualidade cinematográfica.

Para os amantes da sétima arte que não abrem mão dos clássicos, a seleção traz obras que moldaram a linguagem do cinema. É o caso de "Ladrões de Bicicletas" e "Tempos Modernos". No campo das emoções intensas, "Túmulo dos Vagalumes" é frequentemente citado como uma das animações mais tocantes de todos os tempos, enquanto o romance "Antes do Amanhecer" constrói, em apenas 80 minutos, uma das conexões amorosas mais verossímeis e adoradas das telonas. Confira a lista completa abaixo:

Lista de filmes com até 1h30 (da menor à maior duração)

Sherlock Jr. - 45 minutos por Reprodução
Look Back - 58 minutos por Reprodução
Minha Vida de Abobrinha (My Life as a Zucchini) - 66 minutos por Reprodução
O Estranho Mundo de Jack - 76 minutos por Reprodução
Batman: A Máscara do Fantasma - 76 minutos por Reprodução
A Noiva Cadáver - 77 minutos por Reprodução
Shiva Baby - 78 minutos por Reprodução
Antes do Amanhecer (Before Sunrise) - 80 minutos por Reprodução
A Bruxa de Blair - 81 minutos por Reprodução
Fruitvale Station: A Última Parada - 82 minutos por Reprodução
Rubber, o Pneu Assassino - 82 minutos por Reprodução
Creep - 82 minutos por Reprodução
Tomboy - 82 minutos por Reprodução
O Massacre da Serra Elétrica - 83 minutos por Reprodução
Persona - 84 minutos por Reprodução
A Morte do Demônio (Evil Dead) - 85 minutos por Reprodução
The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft - 85 minutos por Reprodução
The Watermelon Woman - 85 minutos por Reprodução
Irmão Urso - 85 minutos por Reprodução
Saint Maud - 85 minutos por Reprodução
Corra que a Polícia Vem Aí! - 86 minutos por Reprodução
Meu Vizinho Totoro - 86 minutos por Reprodução
Anos 90 (Mid90s) - 86 minutos por Reprodução
Frances Ha - 86 minutos por Reprodução
Palhaços Assassinos do Espaço Sideral - 86 minutos por Reprodução
Zumbilândia - 87 minutos por Reprodução
O Fantástico Sr. Raposo - 87 minutos por Reprodução
Tempos Modernos - 87 minutos por Reprodução
Luzes da Cidade (City Lights) - 87 minutos por Reprodução
James White - 87 minutos por Reprodução
Tangerine - 87 minutos por Reprodução
Bo Burnham: Inside - 88 minutos por Reprodução
Laura - 88 minutos por Reprodução
Stop Making Sense - 88 minutos por Reprodução
Sonhos de Mulheres (Dreams) - 88 minutos por Reprodução
Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu! - 88 minutos por Reprodução
Glória Feita de Sangue (Paths of Glory) - 88 minutos por Reprodução
House - 88 minutos por Reprodução
Projeto X - 88 minutos por Reprodução
Eraserhead - 89 minutos por Reprodução
Ladrões de Bicicletas - 89 minutos por Reprodução
Túmulo dos Vagalumes (Grave of the Fireflies) - 89 minutos por Reprodução
Conta Comigo - 89 minutos por Reprodução
Acossado (Breathless) - 90 minutos por Reprodução
O Palhaço - 90 minutos por Reprodução
Paprika - 90 minutos por Reprodução
Palm Springs - 90 minutos por Reprodução
Marcel, a Concha de Sapatos - 90 minutos por Reprodução
Cléo das 5 às 7 - 90 minutos por Reprodução
Vingança Redentora (Dead Man’s Shoes) - 90 minutos por Reprodução
1 de 50
Sherlock Jr. - 45 minutos por Reprodução

Se a intenção é acelerar o batimento cardíaco, seja de medo ou de tanto rir, o terror marca presença com "O Massacre da Serra Elétrica" e o pioneirismo do found footage em "A Bruxa de Blair". Já no lado da comédia, a lista resgata o "besteirol" de "Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu!" e "Corra que a Polícia Vem Aí!", além de trazer o frescor moderno de produções como "Shiva Baby" e a sátira de "Zumbilândia".

