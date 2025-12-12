CORREIO INDICA

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

O CORREIO fez uma seleção especial com longas até 1h30 para resolver o dilema da rotina corrida sem sacrificar a qualidade cinematográfica

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:21

Conta Comigo é a adaptação de um dos romances do escritor Stephen King Crédito: Reprodução

Você conhece a sensação: o jantar está pronto, você senta no sofá e abre o serviço de streaming. Quarenta minutos depois, a comida esfriou e você continua rolando o catálogo, paralisado pela indecisão ou desanimado ao ver que todos os títulos interessantes têm mais de duas horas e meia de duração. Para quem tem uma rotina corrida, o tempo é um recurso precioso e o compromisso com um filme longo em uma noite de semana pode parecer exaustivo. Pensando nisso, o CORREIO fez uma seleção especial com longas até 1h30 para resolver esse dilema sem sacrificar a qualidade cinematográfica.

Para os amantes da sétima arte que não abrem mão dos clássicos, a seleção traz obras que moldaram a linguagem do cinema. É o caso de "Ladrões de Bicicletas" e "Tempos Modernos". No campo das emoções intensas, "Túmulo dos Vagalumes" é frequentemente citado como uma das animações mais tocantes de todos os tempos, enquanto o romance "Antes do Amanhecer" constrói, em apenas 80 minutos, uma das conexões amorosas mais verossímeis e adoradas das telonas. Confira a lista completa abaixo:

Se a intenção é acelerar o batimento cardíaco, seja de medo ou de tanto rir, o terror marca presença com "O Massacre da Serra Elétrica" e o pioneirismo do found footage em "A Bruxa de Blair". Já no lado da comédia, a lista resgata o "besteirol" de "Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu!" e "Corra que a Polícia Vem Aí!", além de trazer o frescor moderno de produções como "Shiva Baby" e a sátira de "Zumbilândia".