Com Marina Ruy Barbosa, Tremembé estreia no Prime Video mostrando a rotina de criminosos famosos

Série debate sobre o sistema carcerário brasileiro e a responsabilidade com a representação dessas pessoas no audiovisual

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Série
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) Crédito: Divulgação/Prime Video

A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, ou Penitenciária II de Tremembé, vira cenário de ficção em uma história que reúne alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil. Nesta sexta-feira (31), a série Tremembé estreia no Prime Video e promete mostrar o cotidiano dos detentos que cumprem pena no “presídio dos famosos”, ao mesmo tempo em que debate sobre o sistema carcerário brasileiro e a responsabilidade com a representação dessas pessoas no audiovisual.

Tremembé se baseia nos livros-reportagem do jornalista Ullisses Campbell para contar uma história que reúne criminosos de casos com repercussão nacional, como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa) e Elize Matsunaga (Carol Garcia). A trama também explora o cotidiano de Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Anna Jatobá (Bianca Comparato), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos) e dos irmãos Cravinhos, além de outros detentos.

Tremembé é a nova série de true crime brasileiro

Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31)

Quando uma produção decide retratar criminosos reais em uma obra de ficção, a primeira preocupação ética é como será a abordagem dessas pessoas. Para Lucas Oradovschi, que vive Alexandre Nardoni no seriado, o grande desafio do projeto foi encontrar o equilíbrio entre ficcionalizar os personagens, mas sem romantizar as personas ou os delitos cometidos.

“Essa linha tênue, no sentido ético do trabalho, foi o maior desafio. O Brasil já enxerga esses personagens de uma maneira muito forte, mas a gente não fica apenas nesse lugar e traz outras camadas. Sempre na balança de fazer isso sem romantizar ou heroicizar o personagem. O audiovisual tem esse poder, é muito sedutor. Acho que conseguimos manter a contradição, a dúvida”, explica.

Apesar de reforçar o cuidado na representação dos criminosos, Marina Ruy Barbosa destaca que o preconceito com o mercado audiovisual brasileiro pode atrapalhar o julgamento da produção: “A gente se propôs a tomar muito cuidado e não ser desrespeitoso, mas isso também vai depender muito da pré-disposição de cada um na hora de assistir. Se fosse um projeto de fora, talvez falassem que tá perfeito, enquanto o brasileiro não sabe fazer”.

Veja os atores que vão viver os presos famosos da Penitenciária de Tremembé

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé
Suzane Richthofen

Ambiente de opressão

O primeiro episódio da série já estabelece os núcleos a serem desenvolvidos em cada uma das alas de Tremembé. No lado feminino, o triângulo amoroso entre Suzane, Elize e Sandrão (Letícia Rodrigues) é desenvolvido ao mesmo tempo em que Anna Jatobá precisa aprender a viver sob a rejeição num ambiente de “rejeitados”. A ala masculina, com menos intrigas, tem seu foco ajustado para as relações humanas entre os presos e o peso da culpa (ou falta dela).

Para viver Alexandre Nardoni, Lucas conta que não podia deixar de tentar mimetizar os gestos e a aparência do interpretado. No entanto, a tarefa não contou com uma abundância de materiais visuais, o que abriu margem para os atores deixarem suas marcas artísticas em cada um. Intérprete de Elize Matsunaga, Carol Garcia reforça a dificuldade no processo de construção dos personagens.

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

Tremembé

“Foram muitas camadas. Caracterização do figurino, preparação de elenco, direção, roteiro, os livros e o trabalho individual de cada um. Pode parecer clichê, mas é muito profundo porque são pessoas reais, mas são ficções também. A partir do momento que colocamos a voz, já é uma criação. O que a gente vê na tela é um compilado disso”, pondera Carol.

Dentro da série, a própria penitenciária tem função na narrativa. Além do design de produção auxiliar na interpretação dos criminosos, os atores pontuam que o ambiente de opressão das prisões brasileiras compõe mais um dos aspectos de debate da obra. “Raramente falamos dessas vidas depois da condenação. Tremembé não é um retrato do sistema carcerário brasileiro porque é um presídio de elite, mas vemos essas pessoas nesses contextos mais normais. São seres humanos que cometeram atos monstruosos, mas que são pessoas normais na maior parte do tempo. Isso é o que choca mais e talvez o que traga mais curiosidade”, conta Bianca Comparato.

A atriz carioca diz que Tremembé é uma série para lidar com esse lado obscuro da sociedade. “De Psicose, do Hitchcock, até hoje, temos essa necessidade de ver para poder expurgar coisas da nossa vida com o crime. O maior ensinamento que eu tive com a série foi de realmente olhar lados que, às vezes, a gente não quer ver, mas que são importantes de se debruçar”, finaliza.

