Banda Jammil faz show neste domingo na Ponta do Humaitá

Evento acontece a partir das 16h

Doris Miranda

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:00

A banda Jammil se apresenta na Cidade Baixa Crédito: Duona

Se o pôr do sol na Ponta de Humaitá por si só já é uma das atrações mais bonitas que Salvador oferece aos moradores e visitantes, o deste domingo (21) terá um chamariz à parte. A data marca a chegada do verão no Hemisfério Sul e quem dará as boas-vindas por lá é a banda Jammil, que realiza uma edição especial do projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, a partir das 16h.

O grupo baiano é famoso por suas canções praianas e que são trilha do verão brasileiro, como É Verão, hit confirmado no repertório. O público — que tem lotado todas as últimas edições do projeto — vai ouvir ainda músicas como Praieiro, Milla, Ê Saudade, Pra Te Ter Aqui, Celebrar, Outdoor e Colorir Papel. É nessa data também que o Jammil lança o audiovisual Jammil + Forte, gravado neste mês no Forte de Monte Serrat, vizinho à Ponta de Humaitá, com dez canções, sendo seis inéditas, uma versão de Cidade Elétrica, de Manno Góes e Jorge Zarath, conhecida nas vozes de Claudia Leitte e Daniela Mercury; e de Tem Que Ter Você, também de Manno, gravada pela banda Asa de Águia. Além dessas, estão presentes Brasil Pandeiro, de Assis Valente, gravada pelos Novos Baianos, e Sublime, de Levi Lima, gravada durante a passagem dele pelo Jammil.

A edição especial antecede o Natal e, por isso, o grupo convida o público a levar presentes que serão doados para crianças de uma instituição da Cidade Baixa. Haverá um ponto de coleta e uma loja de brinquedos para quem preferir comprar na hora. O evento conta ainda com uma feira de empreendedorismo com produtos do verão de marcas locais também faz parte da programação.