Robinho fala em Tremembé pela primeira vez após prisão: 'Nunca tive nenhum tipo de benefício'

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:51

Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão
Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão Crédito: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté

Preso na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, ou Penitenciária II de Tremembé, o ex-jogador Robinho apareceu pela primeira vez para falar sobre seu cotidiano na prisão. As declarações aconteceram em um vídeo divulgado nesta terça-feira (28) pelo Conselho Comunidade de Taubaté, entidade sem fins lucrativos ligada ao Poder Judiciário. No vídeo, Robinho negou ter privilégios ou tratamento diferente dos outros detentos.

"A alimentação, o horário que durmo, é tudo igual aos outros reeducandos. Nunca comi nenhuma comida diferente, nunca tive nenhum tratamento diferente. Na hora do meu trabalho, faço tudo aqui que todos os outros reeducandos também são possíveis de fazer. Quando a gente quer jogar um futebol, é liberado quando não tem trabalho no dia de domingo", afirmou.

O vídeo responde a relatos publicados no livro “Tremembé, o presídio dos famosos”, do jornalista Ulisses Campbell, que descreve supostos privilégios e hierarquias entre presos de diferentes origens sociais.

"Nunca tive nenhum tipo de benefício. As visitas são aos sábados ou domingos. Quando minha esposa não vem sozinha, vem com meus filhos. O mais velho joga e os dois mais novos podem vir. A visita é igual e o tratamento é igual para todo mundo. As mentiras que tem saído que sou liderança, que eu tenho problema psicológico. Nunca tive isso, nunca tive que tomar remédio, graças a Deus. Apesar da dificuldade que é estar numa penitenciária, normal, mas graças a Deus sempre tive uma cabeça boa e estou fazendo tudo aquilo que todos reeducandos também podem fazer", complementou.

Aqui o objetivo é reeducar, ressocializar aqueles que cometeram erro. Nunca tive nenhum tipo de liderança aqui, nenhum lugar. Aqui quem manda são os guardas, como falei para senhora, e nós, reeducandos, só obedecemos

Robinho

Ex-jogador

O ex-jogador Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo. O ex-atleta está preso desde março de 2024 em Tremembé, depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a decisão da Justiça Italiana, que condenou o ex-jogador.

Relembre o caso

Robinho foi preso em 21 de março de 2024, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validar, por nove votos a dois, a sentença da Justiça italiana que o condenou a nove anos de prisão por estupro coletivo.

O crime ocorreu em 2013, em uma boate de Milão, quando ele atuava pelo Milan. Além dele, outros quatro brasileiros foram acusados de participação no ato contra uma mulher albanesa. A primeira condenação saiu em 2017, e todas as instâncias superiores da Itália mantiveram a decisão.

Em 2022, a Justiça italiana confirmou em definitivo a pena e solicitou a extradição do jogador. O pedido foi negado, já que a Constituição brasileira impede a extradição de cidadãos natos. Assim, Robinho cumpre a sentença no sistema prisional do Brasil.

Nos últimos meses, o ex-jogador tentou obter a liberdade por meio de recursos no STF e no STJ, mas ambos os tribunais negaram os pedidos.

