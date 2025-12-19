BOXE

Hebert Conceição vence mexicano e mantém título e invencibilidade

Campeão olímpico domina mexicano experiente, aplica knockdown no fim e vence por decisão unânime

Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 07:35

Hebert Conceição celebra com equipe e técnico Luiz Dórea Crédito: Reprodução

O baiano Hebert Conceição encerrou mais uma noite positiva no boxe profissional ao sair vencedor de sua décima luta na carreira, disputada nesta quinta-feira (18), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Diante do mexicano Elias Espadas, o campeão olímpico de Tóquio-2020 colocou em jogo o título latino-americano da Organização Mundial de Boxe (WBO) e confirmou o favoritismo, mantendo-se invicto com dez vitórias.

Mesmo enfrentando um adversário rodado - Espadas soma 31 combates no currículo - Hebert mostrou superioridade técnica e física ao longo do confronto. Em sua quarta apresentação no ano, o baiano se impôs desde os primeiros rounds, aproveitando melhor a movimentação, o controle de distância e a variação de golpes para assumir o comando da luta.

O domínio ficou mais evidente a partir do quinto round, quando Hebert aumentou o ritmo e conectou sequências duras em duas ocasiões. O mexicano resistiu e seguiu em pé, assim como no fim do sétimo assalto, quando voltou a suportar outra blitz do baiano.