Hebert Conceição vence mexicano e mantém título e invencibilidade

Carol Neves
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 07:35
O baiano Hebert Conceição encerrou mais uma noite positiva no boxe profissional ao sair vencedor de sua décima luta na carreira, disputada nesta quinta-feira (18), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Diante do mexicano Elias Espadas, o campeão olímpico de Tóquio-2020 colocou em jogo o título latino-americano da Organização Mundial de Boxe (WBO) e confirmou o favoritismo, mantendo-se invicto com dez vitórias.
Mesmo enfrentando um adversário rodado - Espadas soma 31 combates no currículo - Hebert mostrou superioridade técnica e física ao longo do confronto. Em sua quarta apresentação no ano, o baiano se impôs desde os primeiros rounds, aproveitando melhor a movimentação, o controle de distância e a variação de golpes para assumir o comando da luta.
O domínio ficou mais evidente a partir do quinto round, quando Hebert aumentou o ritmo e conectou sequências duras em duas ocasiões. O mexicano resistiu e seguiu em pé, assim como no fim do sétimo assalto, quando voltou a suportar outra blitz do baiano.
No round final, Hebert coroou a atuação ao derrubar Espadas com um knockdown. A luta, porém, seguiu até o fim e foi decidida pelos juízes, que apontaram vitória unânime para o baiano, garantindo a defesa do cinturão e a manutenção da invencibilidade na modalidade.