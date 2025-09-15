Acesse sua conta
Na prisão, Robinho desiste de entrevista ao SBT mesmo com autorização da Justiça

Ex-atleta desistiu de participar da gravação na última hora

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:33

Robinho em audiência de custódia na sede da Justiça Federal de Santos
Robinho em audiência de custódia na sede da Justiça Federal de Santos

A Justiça de São Paulo havia autorizado o ex-jogador Robinho a conceder uma entrevista exclusiva ao SBT Repórter, na qual falaria pela primeira vez sobre a condenação por estupro coletivo na Itália. No entanto, apesar da autorização judicial e do aval de sua própria defesa, o ex-atleta desistiu de participar da gravação na última hora.

De acordo com a coluna Outro Canal, a entrevista estava marcada para acontecer ainda em setembro, dentro da penitenciária José Augusto César Salgado, em Tremembé — conhecida como a “prisão dos famosos”. O projeto faria parte de uma edição especial do programa dedicada ao caso de Robinho.

A emissora já havia obtido permissão para que quatro profissionais entrassem no presídio, mas o jogador e seus advogados cancelaram o compromisso sem apresentar justificativa. Diante disso, o SBT optou por suspender a produção do especial.

Relembre o caso

Robinho foi preso em 21 de março de 2024, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validar, por nove votos a dois, a sentença da Justiça italiana que o condenou a nove anos de prisão por estupro coletivo.

O crime ocorreu em 2013, em uma boate de Milão, quando ele atuava pelo Milan. Além dele, outros quatro brasileiros foram acusados de participação no ato contra uma mulher albanesa. A primeira condenação saiu em 2017, e todas as instâncias superiores da Itália mantiveram a decisão.

Em 2022, a Justiça italiana confirmou em definitivo a pena e solicitou a extradição do jogador. O pedido foi negado, já que a Constituição brasileira impede a extradição de cidadãos natos. Assim, Robinho cumpre a sentença no sistema prisional do Brasil.

Nos últimos meses, o ex-jogador tentou obter a liberdade por meio de recursos no STF e no STJ, mas ambos os tribunais negaram os pedidos.

