CONDENADO POR ESTUPRO

Ex-atacante Robinho é preso pela Polícia Federal em Santos

Equipes da Polícia Federal foram até a casa de Robinho, em Santos, no litoral de São Paulo, onde o mandado foi cumprido. A decisão foi expedida durante a tarde, mas os advogados do ex-jogador tentaram reverter a medida com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), para que Robinho aguardasse em liberdade até o esgotamento dos recursos, mas o ministro Luiz Fux negou o pedido.