11 ANOS DO CRIME

Caso Robinho: relembre a condenação por estupro na Itália do ex-jogador

Jogador será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (20)

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 20 de março de 2024 às 17:22

Robinho aguarda decisão do STF sobre o crime de estupro que ocorreu em 2013, na Itália Crédito: Reprodução/ TV Record

O Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta-feira, 20, se Robinho deve cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo imposta pela Justiça da Itália. O ex-jogador do Santos foi condenado em 2022, mas o crime ocorreu em 2013. Robson de Souza, de 40 anos, segue em liberdade, apesar de ter sido condenado.

O crime ocorreu em 22 de janeiro de 2013 e teve a participação de cinco brasileiros, além de Robinho. Na época, ele jogava no Milan, da Itália. O ato de violência sexual foi cometido contra uma mulher albanesa que, à época, comemorava seu 23° aniversário.

Segundo a denúncia da vítima, o grupo a fez beber até deixá-la inconsciente e “tiveram relações sexuais várias vezes seguidas” com ela. Desde que a investigação veio à tona, em 2014, Robinho nega as acusações. No entanto, o ex-jogador da seleção brasileira admitiu ter tido uma “relação rápida” com a vítima na noite do crime.

Nesse mesmo ano, Robinho voltou ao Brasil, mesmo sendo convocado para depor no inquérito de investigação do crime. A primeira sentença condenando o crime ocorreu em 2017, quando ele jogava no Atlético-MG.

Polícia tinha evidência de outras pessoas envolvidas

Robinho falou às autoridades que a relação que teve com a vítima foi consentida e que não haviam outros envolvidos no caso. Entretanto, a polícia encontrou a presença do sêmen de Ricardo Falco, amigo do jogador, nas roupas da jovem.

Em 2022, Robinho foi condenado em última instância pela Justiça Italiana. A Corte de Cassação de Roma rejeitou os recursos apresentados pela defesa do atacante e de Falco, que também está envolvido no crime. Ele foi condenado a nove anos de prisão.

No último domingo, 17 de março, o jogador deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, e alegou racismo por parte da Justiça italiana.

Crime será julgado no STJ

Quinze magistrados do STJ examinarão o pedido da Justiça italiana para que a pena, imposta ao ex-atacante em 2017 e ratificada em última instância em 2022, seja homologada e aplicada no Brasil, país que não extradita seus cidadãos.