VEXAME

Com falha de Arcanjo, Vitória é eliminado pelo Confiança em pleno Barradão

Com gol nos acréscimos de Rafinha, em bola defensável, a equipe sergipana bateu o Leão por 1 a 0 pelas quartas de final da Lampions

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 23:41

Vitória x Confiança - Quartas de final Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou da intertemporada da pior forma possível: eliminado da Copa do Nordeste, passando por mais um vexame no Barradão. Com uma atuação abaixo do esperado, a equipe teve muitas dificuldades para criar chances claras diante do Confiança e acabou derrotada por 1 a 0, nesta terça-feira (8), em pleno Barradão, pelas quartas de final do Nordestão. O único gol da partida foi marcado por Rafinha, que arriscou de muito longe nos acréscimos e contou com uma falha do goleiro Lucas Arcanjo para garantir a classificação dos visitantes. >

Eliminado, o Leão da Barra volta todas as suas atenções para o Brasileirão. Na 16ª colocação, com 11 pontos, o time enfrenta o Internacional, primeira equipe do Z-4, neste sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada. >

O jogo

O Vitória começou o confronto em Salvador tentando se impor e logo no início conseguiu criar perigo ao gol adversário. Aos 3 minutos, Zé Marco recebeu com liberdade, carregou até a intermediária ofensiva e soltou uma bomba, exigindo uma defesa com a ponta dos dedos do goleiro Felipe Scheibig. Na sequência, foi a vez de Ryller subir sozinho após cobrança de falta de Osvaldo e cabecear com perigo por cima do gol. >

Após esse início intenso, no entanto, a equipe comandada por Thiago Carpini começou a encontrar dificuldades para avançar no campo, mesmo com cinco jogadores responsáveis pela saída de bola — os três zagueiros e os dois volantes. Como havia muitos atletas posicionados na base da jogada e o Confiança não fazia marcação sob pressão, o Dragão passou a ter superioridade numérica mais adiante no gramado e conseguia recuperar a bola com facilidade na altura da intermediária.>

Com isso, a equipe sergipana passou a dominar as ações por alguns minutos e conseguiu encaixar quatro finalizações consecutivas, sem que o Vitória conseguisse responder no ataque. A mais perigosa delas foi justamente a primeira, que surgiu após um erro na saída de bola. Zé Marco tentou um passe para Edu, mas a bola saiu curta. Neto Oliveira interceptou, limpou a marcação, ficou de frente para o gol, mas pegou mal na bola e mandou para fora.>

A partir dos 20 minutos, o Leão da Barra conseguiu ajustar a saída de bola, voltou a ter maior controle da partida e passou a sofrer menos sustos. Ainda assim, isso não se traduziu em chances claras de gol. A equipe até teve um bom volume ofensivo e terminou o primeiro tempo com dez finalizações, mas nenhuma levou real perigo à meta adversária. As tentativas mais promissoras, ambas com Osvaldo livre na entrada da área, acabaram explodindo na marcação.>

Vitória x Confiança - Quartas de final Copa do Nordeste 1 de 5

Na volta do intervalo, Thiago Carpini promoveu as entradas de Pepê, Erick e Léo Pereira nos lugares de Ricardo Ryller, Zé Marcos e Osvaldo, respectivamente, e as mudanças trouxeram melhora imediata ao time. Com o retorno ao esquema 4-3-3, a equipe passou a circular melhor a bola e conseguiu encurralar o Confiança em seu próprio campo. Apesar do domínio territorial e do aumento no volume de jogo, ainda faltava capricho no penúltimo passe, para transformar a superioridade em chances claras de gol. >

Se a tônica do jogo já era o Vitória mantendo quase toda a posse de bola enquanto o Confiança se fechava na defesa, essa dinâmica ficou ainda mais evidente aos 12 minutos do segundo tempo. Foi quando Luizinho Vieira tirou o meia Nicholas para a entrada do zagueiro Lucas Souza. Com a mudança, o time sergipano passou a se defender num 5-4-1, o que tornou ainda mais difícil a missão do setor de criação rubro-negro. >

Foi necessário o zagueiro Lucas Halter se lançar ao ataque para que o Vitória criasse algum perigo real. Após uma sobra de escanteio, ele arrancou como se fosse um atacante, driblou adversários e invadiu a área. No entanto, na hora da finalização, acabou dando apenas um biquinho fraco, direto nas mãos do goleiro.>

Por volta dos 30 minutos, o cenário, que já era desfavorável para o Leão, começou a piorar. O Confiança passou a gostar do jogo, ganhou terreno e levou perigo ao gol de Lucas Arcanjo em duas oportunidades. Primeiro, Breiner Camilo arriscou de longe e obrigou o goleiro a fazer uma defesa difícil. Em seguida, Luiz Otávio cobrou falta com força e novamente exigiu boa intervenção do camisa 1 rubro-negro.>

Na reta final, o Vitória voltou a pressionar em busca do gol da classificação e quase conseguiu aos 37 minutos. Após um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Claudinho, que finalizou com perigo. A bola passou tirando tinta da trave e Renato Kayzer, quase em cima da linha, por pouco não conseguiu completar para o gol.>

Quando tudo parecia caminhar para a decisão por pênaltis, o Vitória sofreu mais um duro golpe no Barradão. Aos 45 minutos, Felipe deu um chutão buscando Thiago Santos, que ganhou a disputa pelo alto e escorou para a chegada de Rafinha. O camisa 20 dominou e finalizou forte, rasteiro, quase que no meio do gol, mas suficiente vencendo Lucas Arcanjo e decretar a vitória do Confiança nos acréscimos, em mais um vexame do time rubro-negro diante de sua torcida em 2025>

Ficha do jogo

Vitória 0 x 1 Confiança - Quartas de final Copa do Nordeste >

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos (Erick) e Maykon Jesus (Claudinho); Ricardo Ryller (Pepê), Willian Oliveira (Baralhas) e Matheuzinho; Osvaldo (Léo Pereira) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.>

Confiança: Felipe; Valdir Júnior, Renilson (Matheusinho), Valdo e Alan Cardoso (Maicon) ; Vitinho (Rafinha), Luiz Otávio e Nicholas (Lucas Souza); Breyner Camilo, Ronald Camarão e Neto Oliveira (Thiago Santos). Técnico: Luizinho Vieira>

Local: Estádio Barradão, em Salvador>

Cartões Amarelos: Ricardo Ryller e Pepê (Vitória) / Felipe Scheibig (Confiança) >

Público pagante: 8.951 >

Renda: R$ 203.851,00>

Arbitragem: Paulo José Souza Mourão (MA) , auxiliado por Elson Araújo da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)>