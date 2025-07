MISTO DE EMOÇÕES

Após queda no Mundial, Renato valoriza campanha do Flu, e Arias se emociona por possível despedida

Renato Gaúcho destaca o resgate da credibilidade do futebol brasileiro, e John Arias se emociona em possível despedida após queda para o Chelsea

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 20:30

A eliminação do Fluminense no Mundial de Clubes, com derrota por 2 a 0 para o Chelsea no MetLife Stadium, em New Jersey, foi marcada por sentimentos contrastantes: tristeza pela despedida, mas também orgulho pela campanha e pelo desempenho da equipe. Para o técnico Renato Gaúcho, apesar da frustração, o clube sai da competição "de cabeça erguida", representando com dignidade o futebol brasileiro. >

"Sem dúvida alguma a gente sai de cabeça erguida pelo que fez. Sabíamos que ia ser difícil diante de uma equipe bastante qualificada. Tentamos, mas eles saíram na frente, e o segundo gol em um contra-ataque deu tranquilidade. Valeu pela campanha", declarou Renato, visivelmente emocionado.>

O treinador lamentou o gol de João Pedro aos 17 minutos, que mudou os rumos do jogo. "O jogo estava sendo controlado. Sabíamos que íamos sofrer pressão, estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente ele acertou aquele belo chute de fora da área. Com o calor e a desvantagem no placar, correr atrás do Chelsea ficou ainda mais difícil", analisou.>

Renato também comentou sobre o polêmico lance de pênalti que não foi marcado a favor do Fluminense. "Na minha visão foi pênalti. Vão dizer que estava com o braço colado, mas eu marcaria. Se tivesse sido marcado, o jogo poderia ter tomado outro rumo. Não é desculpa, mas mudaria a história", disse, em tom de franqueza.>

Apesar da eliminação, o treinador ressaltou o impacto positivo da campanha do Fluminense – e de outros clubes brasileiros – no cenário internacional. "Acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e agora o Fluminense mostraram competitividade. O mundo voltou a respeitar nosso futebol", afirmou. Renato também fez um apelo por maior valorização dos treinadores brasileiros: "Só se fala dos estrangeiros. O Mundial mostrou que nossos técnicos merecem mais respeito".>

A delegação tricolor retorna ao Brasil para focar nas competições nacionais e continentais. O time não joga neste fim de semana contra o Mirassol pelo Brasileirão, e a expectativa é de retorno aos gramados no dia 17 de julho, contra o Cruzeiro, no Maracanã.>

Um dos principais nomes da equipe no Mundial, o meia John Arias protagonizou uma das cenas mais emocionantes da noite. Chorando na zona mista, o colombiano sugeriu que pode ter feito sua despedida do clube. "Difícil falar nesse momento. Estivemos muito perto. Meu coração está apertado, devo muito a esse clube", disse, tentando conter as lágrimas.>

Arias reconheceu a superioridade do adversário e pediu desculpas à torcida: "Acho que podia ter dado mais. Criamos uma expectativa muito grande no Brasil e no mundo. Peço desculpas ao torcedor. Vamos aprender com o que passamos aqui".>