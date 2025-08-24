Acesse sua conta
Após gol, Lucho revela expectativa de ser convocado para Seleção Uruguaia: 'Estou de olho na lista'

Atacante foi o responsável por marcar o segundo gol do Bahia contra o Santos

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Gilberto Barbosa

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:57

Lucho Rodríguez marcou o segundo gol do Bahia contra o Santos
Lucho Rodríguez marcou o segundo gol do Bahia contra o Santos Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O domingo foi de alegria para a torcida tricolor, já que o Bahia fez valer o mando de campo e superou o Santos por 2x0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do Esquadrão, o uruguaio Lucho Rodríguez comemorou o tento anotado e revelou que está de olho na possibilidade de ser convocado pelo Uruguai para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. 

Para o atacante, é muito importante fazer gol. O atacante sempre vive do gol. Também estou de olho na lista da seleção [uruguaia]. Para mim, é muito importante. Estar na seleção de um país sempre foi um sonho para mim

Lucho Rodríguez

Atacante do Bahia

Com o triunfo, o Esquadrão chegou aos 36 pontos na tabela da Série A, mantendo a quarta colocação. Para o centroavante, a partida contra o Santos foi de alta dificuldade, mesmo com o momento extra-campo dos rivais. "Eles vinham de uma situação muito difícil também, mas nós sabíamos que em casa somos muito fortes, tínhamos que aproveitar isso. Estar na parte de cima da tabela do Brasileiro é muito importante para nós. Agora é seguir ganhando jogos para poder brigar lá em cima", disse.

Aos 14 minutos da etapa final, o Bahia tinha apenas três jogadores no campo de ataque. Com a bola, Everton Ribeiro estava rodeado, mas achou um passe entre a marcação para Lucho Rodríguez, que partiu para a velocidade, entrou dentro da área e bateu forte no alto para vencer Brazão e fazer a alegria da torcida tricolor.

Com o tento anotado, Lucho chegou ao seu 11º gol marcado pelo Bahia em 2025, igualando Willian José na artilharia do time na temporada. De acordo com o camisa 17, jogar junto ao brasileiro o faz melhorar como jogador, já que o uruguaio tenta aprender com o camisa 12.

"É bom ter um companheiro de equipe como o William. As características dele são diferentes, mas eu realmente gosto do jeito que ele joga. Eu também o admiro muito. Sempre tento observar a técnica dele nos treinos e também copiar alguns aspectos dele, mas não há uma disputa competitiva entre nós. Acho que somos uma equipe muito unida e isso nos caracteriza. E isso sempre impulsiona nosso companheiro para frente, para chegar o mais longe possível", explicou.

O Esquadrão volta a campo na próxima quinta-feira (28), quando recebe o Fluminense dentro da Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Bahia ocorre no domingo (31). Na ocasião, os tricolores enfrentam o Mirassol no Maião.

Sobre o confronto na Copa do Brasil, o atacante afirmou que a intenção do Bahia é vencer para decidir o confronto com a vantagem.  "Sabemos que eles são um time forte, mas em casa temos que fazer a diferença para entrar com a vantagem no segundo jogo. Vai ser um jogo difícil, equilibrado, agradável de assistir, mas vamos tentar fazer de tudo o que pudermos para levar o Bahia o mais longe possível", finalizou.

