Com presença de Ancelotti, Bahia supera o Santos na Fonte Nova

Luciano Juba e Lucho Rodríguez marcaram os gols do Tricolor neste domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 17:54

Luciano Juba abriu o placar para o Bahia diante do Santos
Luciano Juba abriu o placar para o Bahia diante do Santos Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sob os olhos do técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, a atuação dentro de campo não poderia não ser de gala. Com Luciano Juba e Lucho Rodríguez sendo os responsáveis pelos gols que tiraram o grito de gol da garganta dos tricolores, o Bahia superou o Santos por 2x0 na Arena Fonte Nova. 

O Esquadrão volta a campo na próxima quinta-feira (28), quando recebe o Fluminense dentro da Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Bahia ocorre no domingo (31). Na ocasião, os tricolores enfrentam o Mirassol no Maião.

O JOGO

Montar uma estratégia depende de confiar que o acaso não irá atrapalhar. Para Rogério Ceni, o início do confronto poderia tomar um rumo dramático após Ademir sentir a coxa e deixar o campo para a entrada de Cauly. A cena foi como um flashback, já que Caio Alexandre também foi substituído no meio de semana.

A mudança obrigou Ceni a abdicar de uma estrutura com dois pontas e voltar ao quadrado de meias. Nesta altura do jogo, a partida estava truncada e os clubes conseguiam se defender das investidas adversárias. Porém, se entrar dentro da área estava complicado, o jeito era largar a bomba de longe, que foi exatamente o que Juba fez.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, o camisa 46 recebeu a bola na intermediária e ajeitou para emendar um chute forte de fora da área. A bola pegou efeito e venceu o goleiro Gabriel Brazão, que nada pôde fazer para impedir o Bahia de sair na frente. Aos olhos de Ancelotti, a torcida tricolor aproveitou o momento de êxtase para pedir o lateral na Seleção Brasileira.

Após o gol, todo o restante da primeira etapa contou com um Esquadrão superior. Com mais posse de bola e mais chances perigosas criadas, o sentimento da torcida era de que o jogo estava controlado. Dentro de campo, o time mostrava solidez defensiva e pouco sofria para a equipe paulista. Lá na frente, encontrava espaços para buscar aumentar a vantagem no marcador.

Na volta do intervalo, o desequilíbrio se equilibrou. Os visitantes melhoraram no confronto e passaram a controlar melhor a circulação da bola. Visando o duelo contra o Fluminense, Ceni tirou Willian José e promoveu a entrada de Lucho Rodríguez. A mudança planejada se saiu melhor do que o esperado, já que o uruguaio não precisou de muito tempo para balançar as redes.

Aos 14 minutos da etapa final, o Bahia tinha apenas três jogadores no campo de ataque. Com a bola, Everton Ribeiro estava rodeado, mas achou um passe entre a marcação para Lucho Rodríguez, que partiu para a velocidade, entrou dentro da área e bateu forte no alto para vencer Brazão e fazer a alegria da torcida tricolor.

O gol serviu, mais uma vez, para retomar o controle da partida. Se antes o Santos mostrou que poderia incomodar a defesa tricolor, o tento anotado por Lucho potencializou o Esquadrão dentro de campo. Novamente com a posse da bola e controlando a temperatura do confronto, os comandados de Rogério Ceni tiveram ainda mais chances reais de marcar.

No final, os visitantes até tentaram diminuir o prejuízo, mas Ronaldo voou para impedir a alegria santista. Ao apito do árbitro, a Fonte explodiu em comemoração a mais três pontos e o 10º triunfo no Campeonato Brasileiro. 

FICHA TÉCNICA

Bahia 2 x 0 Santos - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Cauly), Kayky (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luisão Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón e Gabriel Bontempo (Caballero); Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Matheus Bachi (interino).

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Gols: Luciano Juba, aos 11 minutos do primeiro tempo; Lucho Rodríguez, aos 14 minutos do segundo tempo;

Cartões Amarelos: Ademir, Acevedo (Bahia); Rollheiser (Santos);

Público pagante: 45.233 pessoas;

Renda: R$ 1.912.336,00;

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Michael Stanislau e Maurício Coelho Silva Penna (Trio do RS). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

