Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 74 anos, morre ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho

Dirigente apaixonado pelo Vitória, Agenor Gordilho deixa legado de luta, transparência e dedicação ao clube

  • M

  • Moyses Suzart

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:42

Morre Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória
Morre Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória Crédito: Divulgação

Agenor Gordilho Neto, ex-presidente Esporte Clube Vitória, morreu nesta quinta-feira (16), deixando o luto no coração de torcedores, colegas de clube e no futebol baiano. Aos 74 anos, ele travava seus últimos momentos depois de um longo período de internação marcado por complicações de saúde, cirurgias e cuidados paliativos, conforme informado pela família. Cadeirante há mais de 40 anos devido a um acidente automobilístico, sempre foi visto como símbolo de resiliência e dedicação incontestável ao clube rubro-negro.

Formado em Direito, Agenor assumiu interinamente a presidência do Vitória em 2017, quando o clube vivia um momento de crise após a renúncia de Ivã de Almeida. Foi ele quem liderou o time na luta contra o rebaixamento à Série A, salvando-o na última rodada. Desde então, se manteve ativo na política interna do clube, sempre defendendo maior transparência, participação de sócios e respeito ao estatuto. Algumas de suas posições, como críticas a eleições judicializadas, marcaram sua trajetória como dirigente comprometido.

Sua história pessoal também impressiona: apesar das limitações físicas, manteve sua voz firme, sua presença respeitada, seu amor pelo Vitória e sua convicção de que dirigir, decidir e participar são caminhos de dignidade. Ele deixou claro, inúmeras vezes, que sua deficiência jamais foi obstáculo para contribuir. Sua atuação como advogado e dirigente serviu de exemplo para muitos: como esposo, pai, amigo, homem público e rubro-negro.

Nas últimas semanas, Agenor estava internado há cerca de 60 dias no Aliança, submetido a seis cirurgias. Um dos procedimentos foi apontado como fator para acúmulo de líquido em um dos pulmões. Ele se encontrava inconsciente, sem reconhecer familiares, sendo tratado com cuidados paliativos. A família optou pela não intubação, mas mantinha alguma esperança de melhora, ainda que o prognóstico fosse delicado.

O legado de Agenor Gordilho Neto se estende muito além do campo de jogo. Foi figura presente em disputas eleitorais internas; defendeu que o clube fosse mais transparente; buscou reformas administrativas. Para o Vitória e para o futebol baiano, sua morte marca o fim de uma era de luta silenciosa, de presença constante nos bastidores e na torcida.

O ex-dirigente do Leão será velado nesta sexta-feira (17), a partir das 15h, no Cemitério Campo Santo. Após as últimas homenagens, o sepultamento será realizado às 16h.

Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória

Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação
1 de 11
Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’

Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’
Imagem - Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'
Imagem - Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos