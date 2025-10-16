LUTO RUBRO-NEGRO

Aos 74 anos, morre ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho

Dirigente apaixonado pelo Vitória, Agenor Gordilho deixa legado de luta, transparência e dedicação ao clube

M Moyses Suzart

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 18:42

Morre Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória Crédito: Divulgação

Agenor Gordilho Neto, ex-presidente Esporte Clube Vitória, morreu nesta quinta-feira (16), deixando o luto no coração de torcedores, colegas de clube e no futebol baiano. Aos 74 anos, ele travava seus últimos momentos depois de um longo período de internação marcado por complicações de saúde, cirurgias e cuidados paliativos, conforme informado pela família. Cadeirante há mais de 40 anos devido a um acidente automobilístico, sempre foi visto como símbolo de resiliência e dedicação incontestável ao clube rubro-negro.

Formado em Direito, Agenor assumiu interinamente a presidência do Vitória em 2017, quando o clube vivia um momento de crise após a renúncia de Ivã de Almeida. Foi ele quem liderou o time na luta contra o rebaixamento à Série A, salvando-o na última rodada. Desde então, se manteve ativo na política interna do clube, sempre defendendo maior transparência, participação de sócios e respeito ao estatuto. Algumas de suas posições, como críticas a eleições judicializadas, marcaram sua trajetória como dirigente comprometido.

Sua história pessoal também impressiona: apesar das limitações físicas, manteve sua voz firme, sua presença respeitada, seu amor pelo Vitória e sua convicção de que dirigir, decidir e participar são caminhos de dignidade. Ele deixou claro, inúmeras vezes, que sua deficiência jamais foi obstáculo para contribuir. Sua atuação como advogado e dirigente serviu de exemplo para muitos: como esposo, pai, amigo, homem público e rubro-negro.

Nas últimas semanas, Agenor estava internado há cerca de 60 dias no Aliança, submetido a seis cirurgias. Um dos procedimentos foi apontado como fator para acúmulo de líquido em um dos pulmões. Ele se encontrava inconsciente, sem reconhecer familiares, sendo tratado com cuidados paliativos. A família optou pela não intubação, mas mantinha alguma esperança de melhora, ainda que o prognóstico fosse delicado.

O legado de Agenor Gordilho Neto se estende muito além do campo de jogo. Foi figura presente em disputas eleitorais internas; defendeu que o clube fosse mais transparente; buscou reformas administrativas. Para o Vitória e para o futebol baiano, sua morte marca o fim de uma era de luta silenciosa, de presença constante nos bastidores e na torcida.

O ex-dirigente do Leão será velado nesta sexta-feira (17), a partir das 15h, no Cemitério Campo Santo. Após as últimas homenagens, o sepultamento será realizado às 16h.