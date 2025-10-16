Bahia promove evento gratuito para crianças na Arena Fonte Nova neste sábado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:03
Em celebração ao Mês das Crianças, o Esporte Clube Bahia realiza neste sábado (18) o “Dia de Bahia by Wizard”, um evento gratuito repleto de atividades, brincadeiras e experiências interativas para os pequenos torcedores tricolores.
Voltado para crianças de até 14 anos, o encontro acontecerá na Praça Sul da Arena Fonte Nova, das 13h30 às 17h30, e promete uma tarde de muita diversão. A programação inclui oficinas, parquinho, estrutura completa da Arena Kids, animadores, mascotes do Bahia, exposição de troféus, apresentações e diversas surpresas preparadas para o público infantil.
Torcida do Bahia
Um dos destaques será o “Picnic Day”, atividade conduzida por profissionais da Wizard by Pearson, patrocinadora oficial do clube. Durante a ação, as crianças participarão de dinâmicas lúdicas e práticas que estimulam o aprendizado do inglês de forma leve e divertida.
A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para participar, é necessário resgatar o ingresso na plataforma Ingresse, com direito a uma criança por adulto.
O “Dia de Bahia by Wizard” é uma realização conjunta do Esporte Clube Bahia e da Wizard by Pearson, com apoio da Arena Kids e da Vitalmed.