Bahia promove evento gratuito para crianças na Arena Fonte Nova neste sábado

Ação “Dia de Bahia by Wizard” terá brincadeiras, oficinas, mascotes e atividades educativas voltadas para crianças de até 14 anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:03

Dia de Bahia by Wizard
Dia de Bahia by Wizard Crédito: Divulgação/EC Bahia

Em celebração ao Mês das Crianças, o Esporte Clube Bahia realiza neste sábado (18) o “Dia de Bahia by Wizard”, um evento gratuito repleto de atividades, brincadeiras e experiências interativas para os pequenos torcedores tricolores.

Voltado para crianças de até 14 anos, o encontro acontecerá na Praça Sul da Arena Fonte Nova, das 13h30 às 17h30, e promete uma tarde de muita diversão. A programação inclui oficinas, parquinho, estrutura completa da Arena Kids, animadores, mascotes do Bahia, exposição de troféus, apresentações e diversas surpresas preparadas para o público infantil.

Um dos destaques será o “Picnic Day”, atividade conduzida por profissionais da Wizard by Pearson, patrocinadora oficial do clube. Durante a ação, as crianças participarão de dinâmicas lúdicas e práticas que estimulam o aprendizado do inglês de forma leve e divertida.

A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para participar, é necessário resgatar o ingresso na plataforma Ingresse, com direito a uma criança por adulto.

O “Dia de Bahia by Wizard” é uma realização conjunta do Esporte Clube Bahia e da Wizard by Pearson, com apoio da Arena Kids e da Vitalmed.

