Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos

As cartas revelam que o momento é de reavaliar vínculos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:47

O Tarot dos Anjos chega ao fim de outubro com mensagens profundas sobre o amor, a cura e o poder das escolhas. Mais do que prever o futuro, esse oráculo atua como um guia espiritual, iluminando sentimentos e ajudando a compreender as conexões que realmente têm propósito. As cartas revelam que o momento é de reavaliar vínculos, curar o passado e abrir espaço para relações que tragam paz e reciprocidade.

Para quem está solteiro, os anjos indicam a chegada de novas oportunidades afetivas. O tarot mostra abertura de caminhos, encontros inesperados e a chance de viver algo leve e verdadeiro. As cartas pedem que você saia da rotina, confie na sua energia e se permita conhecer pessoas que vibrem na mesma frequência. O amor tende a surgir quando há disposição para viver o novo sem medo das experiências anteriores.

Já para quem está em um relacionamento, o Tarot dos Anjos fala sobre renovação de laços. Há uma energia de reconciliação, diálogo e perdão. O conselho é investir na cumplicidade e no cuidado com quem está ao seu lado. Pequenos gestos e conversas sinceras poderão fortalecer a relação e dissolver mal-entendidos acumulados ao longo do mês.

Mas o oráculo também traz alertas. Alguns relacionamentos podem estar passando por fases de desequilíbrio, e os anjos pedem que se observe se há troca justa de energia. Se as cartas da cura e da libertação aparecerem, é sinal de que chegou a hora de se desapegar de laços que já não sustentam o amor. A mensagem é clara: insistir no que desgasta impede que algo mais bonito floresça.

O Tarot dos Anjos reforça que o amor verdadeiro começa no autoconhecimento. A energia espiritual do momento incentiva a se reconectar com o próprio coração, perdoar e se abrir para o novo sem carregar antigas feridas. Quando o sentimento é construído com verdade, a vida amorosa se torna mais leve e alinhada com a alma.

O conselho final dos anjos para o fim de outubro é simples: não tema o que muda, tema o que se repete. O amor que chega agora vem para ensinar, não para aprisionar. Receba as mensagens com fé, siga sua intuição e confie que o que é seu encontrará o caminho até você.

