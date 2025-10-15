ASTROLOGIA

Maré de sorte: Áries, Câncer e mais 2 signos vão viver reviravolta poderosa nos próximos dias

Seja no amor, no trabalho ou na vida pessoal, as notícias serão boas

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:29

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Os astros estão se movendo de forma intensa e prometem dias de virada para alguns signos. Alinhamentos planetários marcados por Marte e Plutão indicam transformações profundas, mudanças de rumo e decisões que não poderão mais ser adiadas. Seja no amor, no trabalho ou na vida pessoal, quatro signos sentirão essa energia com força total e precisarão agir com coragem.

Áries

A energia de Marte, seu planeta regente, está em ebulição. Nos próximos dias, uma oportunidade inesperada pode virar sua rotina de cabeça para baixo. Algo que parecia fora do seu alcance se torna possível, mas exigirá atitude. Você pode ser desafiado a deixar para trás o que não serve mais, inclusive pessoas ou hábitos. A fase é de impulso e superação, com chance real de vitória se agir com foco.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Câncer

As emoções vêm à tona e você pode ser forçado a encarar uma verdade que vinha evitando. Um ciclo se encerra, abrindo espaço para uma libertação emocional poderosa. Deixe o passado onde ele pertence e permita-se recomeçar. Uma conversa importante pode definir o rumo de um relacionamento, e sua intuição vai te guiar para o que realmente é verdadeiro.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Escorpião

Prepare-se para uma transformação intensa. Plutão, seu planeta regente, ativa um período de revelações e reviravoltas. O que estava oculto pode vir à tona, e você precisará lidar com isso de frente. Apesar do impacto, a fase traz poder pessoal e autoconhecimento. Use essa energia para renascer e mostrar sua força, o universo está te empurrando para o seu verdadeiro propósito.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Capricórnio

Você será chamado a mudar algo que vinha adiando. Um acontecimento inesperado pode virar a chave em sua vida profissional ou financeira. O momento exige firmeza, mas também flexibilidade para lidar com o novo. Saturno te ensina que o controle absoluto é uma ilusão, e que às vezes é preciso perder algo para ganhar o que realmente importa.