Anjo da Guarda desta quarta (15 de outubro): acabou o tempo, 4 signos precisam encerrar histórias mal resolvidas

Signos sentirão essa vibração com mais intensidade nesta fase

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 00:30

Alguns ciclos só se encerram quando a gente aceita que o que foi já cumpriu seu papel. O anjo da guarda de hoje traz um recado firme e cheio de luz: chegou o momento de colocar ponto final em histórias que já não cabem mais na sua caminhada. Relações, situações, memórias e até hábitos antigos podem estar te prendendo em um tempo que não existe mais. E seguir em frente não é ingratidão, é amor-próprio.

Há vínculos que, por mais bonitos que tenham sido, deixam de fazer sentido quando deixam de somar. O anjo lembra que o apego é o maior ladrão de energia que existe. Segurar o que já acabou impede o novo de florescer. Por isso, o chamado espiritual é para limpar o coração, desfazer os nós, silenciar culpas e permitir que a vida volte a circular.

Encerrar histórias mal resolvidas é um ato de coragem. É olhar para o que doeu, aceitar o que não volta e abençoar o que vai. A energia do dia favorece decisões firmes, despedidas conscientes e libertações profundas. A proteção espiritual acompanha quem decide fechar portas com respeito e gratidão.

Entre os signos, quatro sentirão essa vibração com mais intensidade nesta fase.



Áries

O anjo de Áries sopra coragem e clareza. Chegou o tempo de colocar um ponto final no que se arrasta há meses. Se algo te consome, drena sua energia ou te faz duvidar do próprio valor, é hora de encerrar. O céu promete novos começos, mas só para quem se liberta do que está empacado. Dê o primeiro passo com fé, o que parece perda agora é apenas o início de um recomeço mais leve.

Touro

O anjo da guarda pede calma e força para você encarar o desapego. Touro tende a manter vínculos por segurança, mas quando algo já não oferece estabilidade emocional, é sinal de que o ciclo chegou ao fim. O anjo reforça que soltar não é fracasso, é autopreservação. Nos próximos dias, notícias ou conversas podem te ajudar a enxergar que o afastamento é necessário. Aceite o fim com serenidade e agradeça o aprendizado.

Escorpião

O anjo de Escorpião anuncia transformação profunda. Você sente quando algo precisa morrer para que o novo nasça, e essa é uma dessas fases. O passado pode tentar te puxar de volta, mas o anjo pede firmeza para não repetir padrões. Deixe o que acabou seguir seu rumo, mesmo que o coração ainda insista. O encerramento que hoje dói será o portal para uma libertação intensa e um renascimento verdadeiro.

Aquário

O anjo de Aquário inspira sabedoria e leveza para desapegar sem endurecer o coração. O momento pede que você observe o que já não vibra na mesma sintonia. Pode ser um vínculo antigo, uma amizade que esfriou ou até uma ideia fixa que te limita. Ao soltar o que prende, a vida se reorganiza de forma mais livre. O anjo pede que você confie, o futuro reserva novas conexões e propósitos mais alinhados à sua verdade.

