A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A energia da semana favorece coragem

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:55

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Os astros anunciam uma maré de boas notícias para dois signos que andavam precisando de um sopro de motivação. Áries e Aquário entram em um novo ciclo de expansão e oportunidades, com destaque para a vida profissional, amorosa e até financeira. A energia da semana favorece coragem, inovação e decisões que podem mudar completamente o rumo das próximas semanas.

Áries

O signo mais destemido do zodíaco vai sentir o impulso da ação e da conquista como há muito não acontecia. O céu traz uma combinação poderosa entre Marte e Júpiter, que estimula realizações rápidas e resultados concretos. Projetos parados voltam a ganhar fôlego, e uma proposta inesperada pode abrir portas para algo maior. No amor, o momento é de intensidade e sinceridade: quem está solteiro pode viver um encontro marcante, enquanto os comprometidos fortalecem laços e planos conjuntos.

Aquário

Os aquarianos entram em um período de expansão pessoal e reconhecimento. Ideias criativas e atitudes inovadoras podem render destaque no trabalho ou em projetos individuais. É hora de colocar em prática o que vinha sendo apenas um plano. O Universo favorece quem ousa e acredita na própria visão. Na vida afetiva, o clima é de leveza e recomeço: uma nova fase emocional promete equilíbrio, reciprocidade e boas surpresas.

Para Áries e Aquário, o recado dos astros é claro: o tempo da dúvida acabou. O que parecia distante começa a tomar forma, e o destino reserva conquistas que vão marcar o fim do ano com entusiasmo e sensação de vitória.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

