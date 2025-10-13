ASTROLOGIA

Fim da polêmica: astrólogos revelam se fama de vingativo e rancoroso do signo de escorpião é real

Segundo astrólogos e portais especializados em astrologia, a fama não surgiu à toa e tem explicação direta nos elementos e regências que formam o signo

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:38

Escorpião Crédito: Divulgação

Intenso, emocional e estratégico, o signo de Escorpião carrega uma reputação que divide opiniões. Muitos o enxergam como o mais misterioso e perigoso do zodíaco, capaz de guardar mágoas por anos e planejar vinganças silenciosas. Mas o que há de verdade nisso? Segundo astrólogos e portais especializados em astrologia, a fama não surgiu à toa e tem explicação direta nos elementos e regências que formam o signo.

Escorpião pertence ao elemento água, o mesmo de Câncer e Peixes, e isso significa que suas emoções são profundas e difíceis de controlar. Além disso, é um signo fixo, o que o torna persistente e também resistente a mudanças. Quando magoado, não supera com facilidade, tende a sentir de forma intensa e a guardar lembranças vivas do que o feriu.

Outro ponto central está na regência dupla de Plutão e Marte. Plutão representa poder, transformação e o inconsciente, enquanto Marte traz impulso, coragem e desejo de confronto. Essa combinação explica por que Escorpião não reage de forma leve quando sente traição ou deslealdade. Ele se fecha, analisa e só então decide o que fazer, muitas vezes preferindo a retaliação silenciosa a um desabafo público.

Sites como o Times of India e o The Coveteur descrevem Escorpião como um signo que não esquece facilmente e que prefere cortar relações a fingir que nada aconteceu. Sua vingança, quando existe, é discreta, estratégica e carregada de propósito emocional. Não há explosões, há cálculo.