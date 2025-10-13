Acesse sua conta
Fim da polêmica: astrólogos revelam se fama de vingativo e rancoroso do signo de escorpião é real

Segundo astrólogos e portais especializados em astrologia, a fama não surgiu à toa e tem explicação direta nos elementos e regências que formam o signo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:38

Escorpião
Escorpião Crédito: Divulgação

Intenso, emocional e estratégico, o signo de Escorpião carrega uma reputação que divide opiniões. Muitos o enxergam como o mais misterioso e perigoso do zodíaco, capaz de guardar mágoas por anos e planejar vinganças silenciosas. Mas o que há de verdade nisso? Segundo astrólogos e portais especializados em astrologia, a fama não surgiu à toa e tem explicação direta nos elementos e regências que formam o signo.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Escorpião pertence ao elemento água, o mesmo de Câncer e Peixes, e isso significa que suas emoções são profundas e difíceis de controlar. Além disso, é um signo fixo, o que o torna persistente e também resistente a mudanças. Quando magoado, não supera com facilidade, tende a sentir de forma intensa e a guardar lembranças vivas do que o feriu.

Leia mais

Imagem - Signos de Câncer, Libra e Capricórnio precisam se preparar: pessoas do passado vão voltar entre 13 e 19 de outubro

Signos de Câncer, Libra e Capricórnio precisam se preparar: pessoas do passado vão voltar entre 13 e 19 de outubro

Imagem - Tarot desta segunda (13 de outubro) diz para agir com calma e propósito: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos

Tarot desta segunda (13 de outubro) diz para agir com calma e propósito: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos

Imagem - Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Outro ponto central está na regência dupla de Plutão e Marte. Plutão representa poder, transformação e o inconsciente, enquanto Marte traz impulso, coragem e desejo de confronto. Essa combinação explica por que Escorpião não reage de forma leve quando sente traição ou deslealdade. Ele se fecha, analisa e só então decide o que fazer, muitas vezes preferindo a retaliação silenciosa a um desabafo público.

Sites como o Times of India e o The Coveteur descrevem Escorpião como um signo que não esquece facilmente e que prefere cortar relações a fingir que nada aconteceu. Sua vingança, quando existe, é discreta, estratégica e carregada de propósito emocional. Não há explosões, há cálculo.

Mesmo assim, nem todo escorpiano é vingativo. Astrólogos lembram que cada mapa astral traz nuances únicas, e há quem use a força de Plutão para se curar e transformar a dor em crescimento. No fim das contas, Escorpião é o signo do renascimento, e isso inclui aprender a deixar o passado morrer, mesmo que demore um pouco mais do que os outros signos.

