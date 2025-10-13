Acesse sua conta
Tarot desta segunda (13 de outubro) diz para agir com calma e propósito: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos

Conselhos guiarão cada signo a ter um dia sem surpesas negativas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 04:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (13) chega sob a energia de A Força, carta que fala sobre coragem, paciência e domínio das próprias emoções. O tarot pede atitude, mas também sabedoria para não agir movido pela ansiedade. Cada signo sentirá de um jeito essa vibração, que favorece conquistas e decisões maduras.

Áries

Carta: O Sol

O tarot anuncia clareza e reconhecimento. A energia é de avanço e boa sorte em projetos. No amor, gestos sinceros fortalecem os vínculos.

Conselho do dia: mostre sua luz sem medo e inspire quem está ao seu redor.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

Carta: O Julgamento

É hora de encerrar ciclos e deixar o passado no lugar dele. Perdões e reconciliações podem trazer paz. A intuição estará aguçada.

Conselho do dia: aceite o que não pode mudar e siga mais leve.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Carta: O Mago

A criatividade será sua maior aliada. O tarot favorece inícios, boas ideias e conversas que destravam situações antigas.

Conselho do dia: confie no seu poder de transformar o que parecia impossível.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

Carta: A Lua

As emoções estarão à flor da pele. O tarot alerta para ilusões e mal-entendidos. É um dia para observar mais do que agir.

Conselho do dia: confie na intuição, mas espere a poeira baixar antes de decidir.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

Carta: O Imperador

A semana começa pedindo foco e liderança. Você saberá conduzir algo importante, mas precisa manter o equilíbrio entre razão e emoção.

Conselho do dia: use seu poder com sabedoria e inspire pelo exemplo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Carta: A Temperança

O tarot indica reconciliação e harmonia. Relações pessoais se equilibram e pendências começam a se resolver.

Conselho do dia: mantenha o ritmo sereno e evite cobranças excessivas.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Carta: A Estrela

A esperança se renova e traz motivação para novos planos. É um ótimo dia para manifestar desejos e buscar parcerias.

Conselho do dia: confie no que o destino está alinhando, mesmo que ainda não pareça claro.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Carta: A Morte

O tarot fala de renascimento e mudanças necessárias. Algo termina para abrir espaço a uma nova fase mais autêntica.

Conselho do dia: não resista ao novo, ele é o seu recomeço.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

Carta: O Carro

Vitórias chegam para quem não desiste. Você estará determinado a seguir em frente, superando distrações e obstáculos.

Conselho do dia: mantenha a direção firme e evite se perder em impulsos.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Carta: O Enforcado

Um impasse pode pedir pausa e reflexão. Forçar resultados agora não trará progresso. Use o tempo para repensar estratégias.

Conselho do dia: mudar a forma de ver as coisas é o primeiro passo para avançar.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Carta: A Justiça

A energia é de equilíbrio e lucidez. Questões antigas podem ser resolvidas com serenidade e clareza.

Conselho do dia: aja com coerência e o universo trará retorno justo.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Carta: O Eremita

O tarot aponta introspecção e sabedoria. É o momento de olhar para dentro e confiar no silêncio como fonte de resposta.

Conselho do dia: reserve um tempo para si e escute o que seu coração tenta dizer.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

