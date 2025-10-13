Tarot desta segunda (13 de outubro) diz para agir com calma e propósito: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 04:00
A segunda-feira (13) chega sob a energia de A Força, carta que fala sobre coragem, paciência e domínio das próprias emoções. O tarot pede atitude, mas também sabedoria para não agir movido pela ansiedade. Cada signo sentirá de um jeito essa vibração, que favorece conquistas e decisões maduras.
Áries
Carta: O Sol
O tarot anuncia clareza e reconhecimento. A energia é de avanço e boa sorte em projetos. No amor, gestos sinceros fortalecem os vínculos.
Conselho do dia: mostre sua luz sem medo e inspire quem está ao seu redor.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro
Carta: O Julgamento
É hora de encerrar ciclos e deixar o passado no lugar dele. Perdões e reconciliações podem trazer paz. A intuição estará aguçada.
Conselho do dia: aceite o que não pode mudar e siga mais leve.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
Carta: O Mago
A criatividade será sua maior aliada. O tarot favorece inícios, boas ideias e conversas que destravam situações antigas.
Conselho do dia: confie no seu poder de transformar o que parecia impossível.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer
Carta: A Lua
As emoções estarão à flor da pele. O tarot alerta para ilusões e mal-entendidos. É um dia para observar mais do que agir.
Conselho do dia: confie na intuição, mas espere a poeira baixar antes de decidir.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão
Carta: O Imperador
A semana começa pedindo foco e liderança. Você saberá conduzir algo importante, mas precisa manter o equilíbrio entre razão e emoção.
Conselho do dia: use seu poder com sabedoria e inspire pelo exemplo.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem
Carta: A Temperança
O tarot indica reconciliação e harmonia. Relações pessoais se equilibram e pendências começam a se resolver.
Conselho do dia: mantenha o ritmo sereno e evite cobranças excessivas.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra
Carta: A Estrela
A esperança se renova e traz motivação para novos planos. É um ótimo dia para manifestar desejos e buscar parcerias.
Conselho do dia: confie no que o destino está alinhando, mesmo que ainda não pareça claro.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião
Carta: A Morte
O tarot fala de renascimento e mudanças necessárias. Algo termina para abrir espaço a uma nova fase mais autêntica.
Conselho do dia: não resista ao novo, ele é o seu recomeço.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário
Carta: O Carro
Vitórias chegam para quem não desiste. Você estará determinado a seguir em frente, superando distrações e obstáculos.
Conselho do dia: mantenha a direção firme e evite se perder em impulsos.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio
Carta: O Enforcado
Um impasse pode pedir pausa e reflexão. Forçar resultados agora não trará progresso. Use o tempo para repensar estratégias.
Conselho do dia: mudar a forma de ver as coisas é o primeiro passo para avançar.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário
Carta: A Justiça
A energia é de equilíbrio e lucidez. Questões antigas podem ser resolvidas com serenidade e clareza.
Conselho do dia: aja com coerência e o universo trará retorno justo.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes
Carta: O Eremita
O tarot aponta introspecção e sabedoria. É o momento de olhar para dentro e confiar no silêncio como fonte de resposta.
Conselho do dia: reserve um tempo para si e escute o que seu coração tenta dizer.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho