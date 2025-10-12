Acesse sua conta
ÚLTIMA SEMANA: veja tudo o que vai acontecer no final de Vale Tudo e o resumo dos capítulos (13/10 a 18/10)

Reviravolta muda tudo na novela da Globo e vai revelar o verdadeiro assassino de Odete Roitman

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:01

Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Vale Tudo promete fortes emoções, mistério e reviravoltas que vão marcar a história da teledramaturgia brasileira. A novela entra em sua última semana, entre os dias 13 e 18 de outubro, com segredos sendo expostos, personagens em colapso e a grande revelação sobre quem matou Odete Roitman.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Além do aguardado desfecho, a trama mostrará os impactos dos crimes de Marco Aurélio (Alexandre Nero), a disputa de poder na TCA e os dilemas vividos por Fátima (Bella Campos), Raquel (Taís Araujo) e Afonso (Humberto Carrão). A Globo exibe a novela às 21h20, após o Jornal Nacional, com exceção da quarta-feira, quando o capítulo vai ao ar mais cedo, às 20h35, por causa da transmissão do futebol.

O público também acompanhará o destino de personagens marcantes como Consuêlo (Belize Pombal), Solange (Alice Wegmann) e Freitas (Luis Lobianco), que promete surpreender nos momentos finais.  

Confira tudo o que vai acontecer na última semana:

RESUMO DO DIA 13 DE OUTUBRO

Fátima trabalha revoltada na padaria e desconta toda a raiva nos clientes, enquanto Marco Aurélio é observado por Freitas durante mais uma negociação suspeita na TCA. Raquel tenta relaxar ao se reunir com os amigos no Paladar, mas Heleninha, visivelmente abalada, volta a beber e chama a atenção de todos no bar. Consuêlo é surpreendida por Marieta ao descobrir documentos comprometedores que podem mudar o rumo da empresa.

RESUMO DO DIA 14 DE OUTUBRO

Um flashback promete agitar a trama: César aparece ao lado de Fátima em um hotel, levantando novas suspeitas sobre o assassinato de Odete. Enquanto isso, Freitas troca informações com Eugênio e começa a desconfiar cada vez mais das atitudes de Marco Aurélio. Ivan mostra a Bruno fotos da nova casa, sem imaginar o turbilhão que ainda está por vir. A investigação sobre a morte de Odete Roitman deixa todos em alerta e movimenta os bastidores da TCA.

RESUMO DO DIA 15 DE OUTUBRO

Heleninha surge em flashback com Odete, seguida por Celina no mesmo quarto. Raquel recebe Ivan em casa, enquanto César e Olavo conversam no hotel. Heleninha é presa acusada da morte da mãe, mas solta por falta de provas. Fátima surge grávida de sete meses, enquanto Solange se prepara para dar à luz os gêmeos. Afonso, ainda debilitado, tenta se recuperar com o apoio de Solange.César assina documentos ao lado de Marco Aurélio na TCA, e Bartolomeu participa de reuniões familiares.  

RESUMO DO DIA 16 DE OUTUBRO

O nascimento dos gêmeos de Solange e Afonso emociona toda a família e traz um respiro em meio a tantas tragédias. Ao mesmo tempo, Consuêlo e Marieta encontram relatórios que confirmam fraudes na TCA, aumentando o cerco contra Marco Aurélio. Raquel mostra fotos do neto Salvadorzinho a Poliana e se emociona com a lembrança do pai. Já Freitas é visto entrando em um táxi misterioso, levantando novas suspeitas. Fátima é pressionada por Olavo, e policiais invadem o apartamento de Marco Aurélio, deixando o clima ainda mais tenso. Marco Aurélio tenta fugir do país com Leila e Bruno. No aeroporto, faz o gesto da ‘banana para o Brasil, mas o jatinho é interceptado antes da decolagem e ele é preso.

RESUMO DO DIA 17 DE OUTUBRO

Marco Aurélio aparece preso e recebe a visita do filho Tiago e de seu advogado. Raquel vive um momento de paz e alívio ao lado de Bartolomeu e Poliana no Paladar. Fátima organiza suas coisas e encara o espelho, repensando o futuro. Afonso e Solange encerram sua jornada com uma cena leve e emocionante na praia, celebrando a vida com os filhos. Já Freitas surpreende o público ao surgir em um bangalô paradisíaco, acompanhado de um bonitão. Marco Aurélio aparece usando tornozeleira eletrônica. O assassino de Odete é finalmente revelado. Raquel se casa com Ivan, Afonso se cura com a ajuda de Leonardo e celebra o nascimento dos gêmeos. Já Fátima dá um novo golpe do baú com o apoio de César e retoma sua vida de luxo. 

RESUMO DO DIA 18 DE OUTUBRO — REPRISE DO ÚLTIMO CAPÍTULO

*Os resumos dos capítulos de 13 a 17 de outubro foram divulgados extraoficialmente e podem sofrer alterações.

