‘Vale Tudo’: Prédio da TCA vai a leilão com lance mínimo de R$ 251 milhões

Onze andares pertencem à UFRJ e serão trocados por obras e reformas em campi da universidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:18

Onze andares do prédio que abriga a TCA, de Vale Tudo, serão leiloados pela UFRJ por R$ 251 milhões
Onze andares do prédio que abriga a TCA serão leiloados Crédito: Victor Pollak/Reprodução

Onze andares do icônico prédio espelhado que abriga a sede da fictícia TCA, em Vale Tudo, serão leiloados a partir de 7 de novembro, com lance mínimo de R$ 251 milhões. O edifício, localizado no Centro do Rio de Janeiro e cenário marcante da novela da Globo, pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A empresa vencedora não pagará em dinheiro, mas em obras e reformas que beneficiarão diferentes campi da universidade. “A vencedora do leilão vai pagar em reformas ou novas edificações. A expectativa é que, em cinco anos, o negócio seja concluído”, explicou o reitor da UFRJ, Roberto Medronho, ao RJ1, da TV Globo.

Os onze andares abrigam, em sua maioria, a Escola de Música da UFRJ, a mais antiga do país. Apesar de moderno, o prédio não possui isolamento acústico adequado e tem alto custo de manutenção, que chega a R$ 5 milhões por ano apenas em condomínio. O edital determina que a empresa vencedora custeie 84 mil metros quadrados de construções e reformas, incluindo obras nos campi da Cidade Universitária, Centro do Rio e Macaé.

