Dennis conquista guarda do filho de 6 anos e medida protetiva contra a mãe

Justiça confirma guarda do artista sobre filho de 6 anos e aplica medida protetiva contra a mãe

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:24

Dennis recebe guarda do filho com medida protetiva contra Bárbara Falcão
Dennis recebe guarda do filho com medida protetiva contra Bárbara Falcão Crédito: Reprodução

O músico Dennis teve a guarda do filho de seis anos concedida pela Justiça, com medida protetiva em favor da criança. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, que também publicou o comunicado oficial de sua defesa.

De acordo com os advogados de Dennis, Bárbara Falcão, mãe do menino, estaria fazendo acusações “sabidamente falsas”, já arquivadas pelo Ministério Público por falta de fundamentação. A defesa reforçou que todas as alegações anteriores não possuem base legal.

A decisão judicial foi proferida pela 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca, com parecer do Ministério Público Estadual, e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente ainda determinou a medida protetiva a pedido da polícia, baseada em depoimentos e registros de ocorrência.

Na manhã de quarta-feira (08), Bárbara recebeu a visita da Polícia Civil para averiguação em sua residência, mas nada irregular foi encontrado.

O casal, que ficou junto por 13 anos, se separou em agosto de 2021. Desde abril de 2025, Dennis detém oficialmente a guarda do filho e sua equipe jurídica garante que continuará atuando para proteger os interesses da criança.

