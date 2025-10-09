Cauã Reymond posa com Bella Campos e celebra reta final de Vale Tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:36
Cauã Reymond mostrou que o clima de bastidores de Vale Tudo ficou em paz. Nesta quarta-feira (8/10), o ator compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos e vídeos das gravações ao lado de Bella Campos, deixando para trás as polêmicas envolvendo os dois durante as filmagens.
“A missão ainda não foi totalmente cumprida. Falta entregar pra vocês a reta final desse novelão. Vale Tudo foi um desafio que me encheu de orgulho e felicidade. O resultado tá nas casas, na rua, na boca do povo”, escreveu ele.
Bella Campos e Cauã Reymond
Cauã ainda agradeceu à equipe e refletiu sobre o fim das gravações: “Finalizei dia desses minhas gravações com uma sensação muito boa. Ainda vou falar mais sobre esse trabalho, mas já começo hoje com um muito obrigado a todas e todos', finalizou.