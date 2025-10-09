PAZ SELADA?

Cauã Reymond posa com Bella Campos e celebra reta final de Vale Tudo

Ator compartilhou bastidores da novela e disse estar orgulhoso do projeto que “está na boca do povo”

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:36

Bella Campos e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Cauã Reymond mostrou que o clima de bastidores de Vale Tudo ficou em paz. Nesta quarta-feira (8/10), o ator compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos e vídeos das gravações ao lado de Bella Campos, deixando para trás as polêmicas envolvendo os dois durante as filmagens.

“A missão ainda não foi totalmente cumprida. Falta entregar pra vocês a reta final desse novelão. Vale Tudo foi um desafio que me encheu de orgulho e felicidade. O resultado tá nas casas, na rua, na boca do povo”, escreveu ele.

