Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração

Familiares e amigos pedem orações por Agenor Gordilho, que está internado há dois meses e enfrenta complicações de saúde

  • M

  • Moyses Suzart

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:54

Agenor Gordilho
Agenor Gordilho Crédito: Divulgação

Ex-presidente do Vitória, Agenor Gordilho, 74 anos, está internado há 60 dias e seu estado de saúde, segundo a família, é grave. Recentemente detectaram água no pulmão. Ele não reconhece ninguém e, atualmente, está inconsciente. Sua filha, Manuela Gordilho, pede orações pela saúde de seu pai. “O estado dele é bastante crítico. Continuamos as orações, enquanto a vida é um milagre né. Vamos entregar a Deus pra ele não sofrer”, disse. Não foi informado o hospital que ele está internado.

Durante o período, ele fez cerca de seis cirurgias e uma delas pode ter ocasionado a água em um dos pulmões. “Realmente ele está desorientado, não reconhece ninguém. A família optou em não entuba-lo e o médico particular manteve uma esperança, apesar do hospital já tratar ele com cuidados paliativos. Vamos manter a esperança. É um guerreiro, nunca colocou a deficiência dele como imitação, é exemplo de pai, de marido, de amigo, então vamos manter aí perseverante na oração por ele”, disse um amigo da família. Agenor é cadeirante.

Agenor Gordilho, advogado e dirigente esportivo, assumiu interinamente a presidência do Esporte Clube Vitória em 2017, após a renúncia de Ivã de Almeida. Durante seu período no comando, tentou promover mudanças administrativas e esportivas com o objetivo de "arrumar a casa", como ele próprio disse, frente a uma situação difícil no clube, tanto dentro de campo quanto fora dele. Na época, pegou o time virtualmente rebaixado na Série A, mas conseguiu salvar o time na última rodada.

Gordilho também sempre enfatizou a importância da transparência e democracia no clube. Em 2019, ele lamentou o que chamou de "eleição judicializada" no Vitória, defendendo que o estatuto do clube seja respeitado e que sócios em condições regulares participem do processo eleitoral. Ele destacou que o clube precisa ser aberto, com torcida sabendo o que acontece internamente, promovendo união, não disputa.

Nas últimas eleições, apesar do desejo de ser candidato à presidência, aceitou ser vice na chapa de Ângelo Alves.

