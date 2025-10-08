POLÊMICA

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

O cantor modificou a letra da música Girassol por considerá-la machista

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:31

Toni Garrido explica mudança em “Girassol” e divide opiniões entre fãs do Cidade Negra Crédito: Reprodução

O vocalista da banda Cidade Negra, Toni Garrido, gerou polêmica ao alterar a letra da música Girassol, lançada há 23 anos, ao considerar um trecho machista. A mudança transformou a frase original “Já que, pra ser homem, tem que ter a grandeza de um menino” em “Já que, pra ser homem, tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher”.

Nas redes sociais, o cantor foi criticado por internautas que afirmaram que ele “lacrou errado”. Em resposta, Garrido explicou que a discussão se deu por causa da semântica e ressaltou que a música é livre, podendo ser cantada de qualquer forma pelos fãs.

O artista destacou que a mudança foi feita para homenagear as mulheres, lembrando que todo grande homem tem ao seu lado figuras femininas que influenciam sua vida, como mães, irmãs ou cuidadoras. Ele pediu ainda que o público mantenha a paz e o amor no coração, reforçando que a intenção era apenas valorizar a presença feminina.

“No meu entendimento, na minha brincadeira amorosa eu queria homenagear as mulheres. Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando”, disse.

“Eu queria muito dizer que todo grande homem, tem por trás dele, ou a frente dele, ou junto dele uma grande mulher. E a gente não fala muito isso. Então, é por isso que eu coloco aqui que ‘já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma mulher”, completou o vocalista do Cidade Negra.