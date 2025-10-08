Influenciadora baiana registra bastidores da morte de Odete em Vale Tudo e revela possível assassina por acidente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:16
O capítulo da morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo trouxe uma pista que levantou a hipótese de um sexto suspeito: Nise (Teca Pereira). Durante uma cena, Olavo (Ricardo Teodoro) relata ter ficado “preso com uma senhora no elevador” do prédio Chopin, vizinho do Copacabana Palace, quando tentava executar o plano de matar a bilionária.
A teoria ganhou força com um vídeo viral de uma influenciadora baiana. Ela registrou a passagem de uma senhora, possivelmente Teca Pereira, enquanto a cena em que César (Cauã Reymond) se dirigia a Olavo para iniciar o plano de assassinato era gravada. As imagens sugerem que a intérprete de Nise estava presente no hotel durante as gravações, reforçando a ideia de que poderia ter participado do crime.
Segundo o roteiro, Olavo seria o responsável por atirar em Odete com um sniper enquanto ela estivesse na piscina do hotel, com apoio de César. No entanto, a empresária retornou viva para o quarto, e César encontrou Olavo tenso na rua, mencionando a presença de uma mulher idosa no elevador: “Eu fiquei no elevador com uma mulher de 120 anos, está maluco? Sou claustrofóbico, estou tremendo até agora.”
Na trama, Nise era cuidadora de Leonardo (Guilherme Magon) e teria sido dada como morta após um infarto, mas o corpo nunca apareceu. A teoria dos fãs sugere que ela teria permanecido escondida para se vingar de Odete pelo assassinato de sua neta, Ana Clara (Samantha Jones).
Odete Roitman
Oficialmente, os cinco suspeitos principais continuam sendo César, Heleninha, Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos). Todas as cenas possíveis de assassinato foram gravadas, e o público só conhecerá o desfecho no último capítulo, previsto para 17 de outubro.
Com a repercussão sobre a possível presença de Teca Pereira nas gravações, a autora Manuela Dias pode rever o desfecho da novela, já que os fãs parecem ter descoberto um dos maiores mistérios da trama.