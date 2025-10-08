ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Quem matou Odete Roitman? Veja o que dizem os principais suspeitos

Cenas desta quarta-feira (8) mostram as versões de César, Fátima, Marco Aurélio, Heleninha e Celina sobre o assassinato da vilã

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:38

O mistério continua: quem realmente puxou o gatilho na novela das nove? Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério sobre quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) continua movimentando Vale Tudo. No capítulo desta quarta-feira (8), cinco personagens serão interrogados pela polícia após a bilionária ser encontrada morta em seu quarto no Copacabana Palace.

As câmeras de segurança do hotel mostraram que César (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) estiveram no local momentos antes do crime. Todos serão chamados para depor e tentar esclarecer o que aconteceu.

Em prévia divulgada pela Globo, cada um tenta se defender das suspeitas. Celina afirma que “nunca cometeria um assassinato”, apesar das brigas com a irmã. Já César, viúvo da vilã, se diz inocente e garante que sentirá falta de Odete, mesmo herdando metade de sua fortuna.

Fátima nega qualquer desavença e diz considerar a sogra uma “inspiração”. Heleninha admite ter desejado a morte da mãe, mas reforça: “matar uma pessoa, não”. Já Marco Aurélio declara apenas que a família Roitman é “complicada, mas ele não é assassino”.

As investigações seguem, e o público tenta descobrir quem realmente puxou o gatilho na novela das nove da Globo. A identidade do assassino da vilã só deve ser revelada nos minutos finais do último capítulo da trama, que vai ao ar em 17 de outubro.

Confira o depoimento dos principais suspeitos:

Celina

"A gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu criei os filhos dela, praticamente. E minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso."

César

"Eu estava casado com a Odete há pouco tempo, só que o nosso lance foi amor à primeira vista. Mas as pessoas são muito preconceituosas. [...] Eu só sei que eu vou sentir muita falta dela e de muita coisa que a gente viveu. Acontece que, como eu sou herdeiro de 50% de tudo que era da minha falecida esposa, tem muita gente achando que fui eu, mas eu sou inocente."

Fátima

"Fui casada por quase dois anos com o filho da Odete, o Afonso. Eu sempre tive uma ótima relação com ela. Acho que mesmo nos momentos mais difíceis - quando ela se casou com o meu namorado, quando eu descobri que Leonardo estava vivo -, a gente sempre chegou num acordo. Para mim, Odete sempre foi e sempre será uma inspiração. Eu nunca conseguiria atirar nela."

Heleninha

"Minha relação com a minha mãe era a pior possível. Mas eu também não sou fácil. Eu sou uma alcoolista em recuperação e estava há meses sem beber, até que eu descobri que o meu irmão está vivo. O Leonardo. Eu podia até querer que minha mãe morresse. Mas aí matar uma pessoa? Não, nunca."

Marco Aurélio