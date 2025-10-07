SUSTO

Adriane Galisteu é hospitalizada após fortes dores causadas por lesão na academia

Apresentadora passa por avaliação médica e mantém fãs atualizados sobre seu estado de saúde

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:35

Adriane Galisteu é hospitalizada após lesão na academia Crédito: Reprodução/instagram

A apresentadora Adriane Galisteu foi internada nesta segunda-feira (6) após sentir fortes dores decorrentes de uma lesão na academia, segundo relatos compartilhados nas redes sociais. A artista manteve contato com seguidores, mantendo-os informados sobre seu quadro de saúde.

Adriane Galisteu 1 de 22

De acordo com a equipe da apresentadora, Adriane permanece em observação médica, realizando exames para avaliar a gravidade da lesão. Apesar do susto, a previsão é que ela siga o tratamento necessário para se recuperar totalmente.

Adriane Galisteu vai parar em hopsital após sentir fortes dores e realiza ressonância. Agora a pouco ela atualizou seu estado de saúde e disse que ainda sente dores. pic.twitter.com/xaLWhiNZ4p — Neto Maciel (@nettomaciiel) October 6, 2025