Adriane Galisteu é hospitalizada após fortes dores causadas por lesão na academia

Heider Sacramento
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:35
A apresentadora Adriane Galisteu foi internada nesta segunda-feira (6) após sentir fortes dores decorrentes de uma lesão na academia, segundo relatos compartilhados nas redes sociais. A artista manteve contato com seguidores, mantendo-os informados sobre seu quadro de saúde.
Adriane Galisteu
De acordo com a equipe da apresentadora, Adriane permanece em observação médica, realizando exames para avaliar a gravidade da lesão. Apesar do susto, a previsão é que ela siga o tratamento necessário para se recuperar totalmente.
Fãs e colegas de trabalho demonstraram preocupação e enviaram mensagens de apoio. A apresentadora, conhecida por sua energia e rotina ativa, promete atualizações sobre seu estado assim que houver novidades.