Globo apresenta nova vilã de Três Graças após morte histórica de Odete Roitman; veja o vídeo

Arminda, personagem de Grazi Massafera, reage à morte da vilã em Vale Tudo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:52

Arminda em Três Graças
Arminda em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (6) de Vale Tudo não só chocou o público com a morte de Odete Roitman, mas também abriu espaço para a promoção de uma nova antagonista na programação da Globo. Arminda, interpretada por Grazi Massafera em Três Graças, reagiu ao assassinato da bilionária, conectando as duas produções e destacando sua presença como potencial vilã da história.

Arminda em Três Graças

A vilã, apontada como sucessora de Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, do mesmo autor, já conquistou parte do público com seu carisma. No vídeo divulgado, Arminda acompanha a notícia da morte de Odete com olhar atento e frio, reforçando seu papel estratégico na trama e a expectativa de conflitos futuros. A movimentação da emissora evidencia o cuidado em manter o suspense, engajar os telespectadores e fortalecer a presença de personagens femininas fortes e intrigantes no horário nobre.

A reação da personagem de Grazi Massafera causou impacto entre os fãs, que agora acompanham atentamente a passagem de bastão entre as vilãs e aguardam os próximos capítulos com ainda mais expectativa. “Mal posso esperar para ver o que a Arminda vai aprontar”, comentou uma seguidora. “Será que ela vai se parecer com Nazaré?”, questionou outra.

Tags:

tv Globo Novela Três Graças

