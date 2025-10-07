Globo apresenta nova vilã de Três Graças após morte histórica de Odete Roitman; veja o vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:52
O capítulo desta segunda-feira (6) de Vale Tudo não só chocou o público com a morte de Odete Roitman, mas também abriu espaço para a promoção de uma nova antagonista na programação da Globo. Arminda, interpretada por Grazi Massafera em Três Graças, reagiu ao assassinato da bilionária, conectando as duas produções e destacando sua presença como potencial vilã da história.
Arminda em Três Graças
A vilã, apontada como sucessora de Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, do mesmo autor, já conquistou parte do público com seu carisma. No vídeo divulgado, Arminda acompanha a notícia da morte de Odete com olhar atento e frio, reforçando seu papel estratégico na trama e a expectativa de conflitos futuros. A movimentação da emissora evidencia o cuidado em manter o suspense, engajar os telespectadores e fortalecer a presença de personagens femininas fortes e intrigantes no horário nobre.
A reação da personagem de Grazi Massafera causou impacto entre os fãs, que agora acompanham atentamente a passagem de bastão entre as vilãs e aguardam os próximos capítulos com ainda mais expectativa. “Mal posso esperar para ver o que a Arminda vai aprontar”, comentou uma seguidora. “Será que ela vai se parecer com Nazaré?”, questionou outra.