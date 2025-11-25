Acesse sua conta
Motoristas de táxi e ambulância têm menor risco Alzheimer, diz estudo

Pesquisa publicada no British Medical Journal relaciona profissões que exigem alta navegação com maior longevidade mental, lembrando caso famoso de taxistas de Londres

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00

Taxistas de Salvador
Taxistas de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Uma pesquisa intrigante sobre longevidade e declínio mental foi publicada no British Medical Journal, fornecendo "dicas tentadoras" sobre quem é mais propenso a adiar o declínio mental e a morte. O estudo utilizou estatísticas do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) para analisar a mortalidade de pessoas em diversas ocupações.

O resultado mais interessante foi que motoristas de ambulância e motoristas de táxi eram menos propensos do que aqueles em outras profissões a morrer de doença de Alzheimer.

