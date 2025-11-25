SEM WAZE

Motoristas de táxi e ambulância têm menor risco Alzheimer, diz estudo

Pesquisa publicada no British Medical Journal relaciona profissões que exigem alta navegação com maior longevidade mental, lembrando caso famoso de taxistas de Londres

Flavia Azevedo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00

Taxistas de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Uma pesquisa intrigante sobre longevidade e declínio mental foi publicada no British Medical Journal, fornecendo "dicas tentadoras" sobre quem é mais propenso a adiar o declínio mental e a morte. O estudo utilizou estatísticas do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) para analisar a mortalidade de pessoas em diversas ocupações.

O resultado mais interessante foi que motoristas de ambulância e motoristas de táxi eram menos propensos do que aqueles em outras profissões a morrer de doença de Alzheimer.

Este achado sobre a longevidade mental dos motoristas de táxi despertou particular interesse na comunidade científica, pois remete a uma descoberta anterior e significativa de 2000. Cientistas ficaram "excitados" pela conexão, que os fez lembrar de uma fascinante constatação: em comparação com o público em geral, os motoristas de táxi de Londres tinham um hipocampo mais desenvolvido. O hipocampo é a parte do cérebro associada à memória e habilidades de navegação. Essa diferença estrutural foi notada na época em que os motoristas de táxi ainda não utilizavam aparelhos GPS para se orientar.

O estudo sobre ocupações fez parte de um conjunto de pesquisas que forneceram "dicas tentadoras" sobre quem tem maior probabilidade de adiar o declínio mental e afastar a "Morte Sombria" (Grim Reaper).

Cientistas alertam, contudo, que este estudo, bem como outro que analisou a longevidade de atletas profissionais masculinos (descobrindo que saltadores com vara e ginastas viviam mais), é preliminar. No entanto, estudos como este podem ajudar a direcionar os pesquisadores para novas áreas de investigação.

