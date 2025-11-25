Motoristas de táxi e ambulância têm menor risco Alzheimer, diz estudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00
Uma pesquisa intrigante sobre longevidade e declínio mental foi publicada no British Medical Journal, fornecendo "dicas tentadoras" sobre quem é mais propenso a adiar o declínio mental e a morte. O estudo utilizou estatísticas do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) para analisar a mortalidade de pessoas em diversas ocupações.
O resultado mais interessante foi que motoristas de ambulância e motoristas de táxi eram menos propensos do que aqueles em outras profissões a morrer de doença de Alzheimer.
Este achado sobre a longevidade mental dos motoristas de táxi despertou particular interesse na comunidade científica, pois remete a uma descoberta anterior e significativa de 2000. Cientistas ficaram "excitados" pela conexão, que os fez lembrar de uma fascinante constatação: em comparação com o público em geral, os motoristas de táxi de Londres tinham um hipocampo mais desenvolvido. O hipocampo é a parte do cérebro associada à memória e habilidades de navegação. Essa diferença estrutural foi notada na época em que os motoristas de táxi ainda não utilizavam aparelhos GPS para se orientar.
O estudo sobre ocupações fez parte de um conjunto de pesquisas que forneceram "dicas tentadoras" sobre quem tem maior probabilidade de adiar o declínio mental e afastar a "Morte Sombria" (Grim Reaper).
Cientistas alertam, contudo, que este estudo, bem como outro que analisou a longevidade de atletas profissionais masculinos (descobrindo que saltadores com vara e ginastas viviam mais), é preliminar. No entanto, estudos como este podem ajudar a direcionar os pesquisadores para novas áreas de investigação.
Atividade pode evitar o declínio cognitivo
