Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alzheimer: baixa escolaridade agrava o declínio cognitivo

Exame de sangue  brasileiro atinge 90% de precisão no diagnóstico da doença e podem levar teste inédito ao Sistema Único de Saúde

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:44

Alzheimer
Alzheimer Crédito: Shutterstock

Pesquisadores brasileiros confirmaram que um simples exame de sangue pode detectar o Alzheimer com precisão acima de 90%, segundo estudos apoiados pelo Instituto Serrapilheira. Os testes, realizados com 59 pacientes, apresentaram desempenho equivalente ao “padrão ouro” — o exame de líquor, considerado o método mais confiável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O avanço é resultado de pesquisas conduzidas na UFRGS e em parceria com o Instituto D’Or e a UFRJ, sob liderança dos professores Sérgio Ferreira, Fernanda De Felice e Fernanda Tovar-Moll, que chegaram a conclusões idênticas. “São duas regiões diferentes do país, com genética e características socioculturais completamente distintas, e o exame funcionou muito bem”, destacou o pesquisador Eduardo Zimmer, da UFRGS.

Alzheimer é um mistério desvendado aos poucos

[Edicase]Hábitos simples podem contribuir para prevenir o Alzheimer (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
[Edicase]Exercícios de memória e atenção contribuem para preservar a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
[Edicase]A dieta mediterrânea pode contribuir para a prevenção de doenças como o Alzheimer (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Teste de sangue pode identificar sinais de Alzheimer por Imagem gerada por IA
Exercícios podem ajudar cérebro por Shutterstock
Alzheimer atinge cérebro por Shutterstock
Idosa faz caminhada por Shutterstock
Idosa recebe cuidados por Shutterstock
[Edicase]É recomendado praticar de 50 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada para ajudar a prevenir o Alzheimer (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
[Edicase]A atividade física é uma aliada contra os sintomas associados ao Alzheimer (Imagem: Vladimir Sukhachev | Shutterstock) por Imagem: Vladimir Sukhachev | Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Alzheimer por Shutterstock
Alzheimer por Shutterstock
[Edicase]O consumo regular de tâmaras ajuda a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson (Imagem: MalikNalik | Shutterstock) por Imagem: MalikNalik | Shutterstock
[Edicase]A castanha-do-Pará protege o cérebro e ajuda a prevenir doenças como Alzheimer (Imagem: Blueastro | Shutterstock) por
1 de 15
[Edicase]Hábitos simples podem contribuir para prevenir o Alzheimer (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

O diagnóstico precoce do Alzheimer é hoje um dos maiores desafios de saúde pública global. A OMS estima que 57 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo 60% com Alzheimer. No Brasil, o Relatório Nacional sobre Demência de 2024 aponta 1,8 milhão de casos, número que pode triplicar até 2050.

Os estudos também revelam que a baixa escolaridade agrava o declínio cognitivo. “Ela é um fator de risco mais importante que idade ou sexo. O cérebro exposto à educação formal cria mais conexões, o que o torna mais resistente ao declínio”, explicou Zimmer.

Atualmente, exames semelhantes já estão disponíveis na rede privada, como o americano PrecivityAD2, vendido no Brasil por até R$ 3,6 mil. O objetivo dos pesquisadores, porém, é desenvolver uma versão nacional e gratuita, acessível pelo SUS.

Para isso, será preciso comprovar a eficiência do exame em larga escala e definir uma estratégia de implementação. “Precisamos entender onde as análises serão feitas, quem será beneficiado e se o teste vai acelerar o diagnóstico no SUS”, detalhou Zimmer.

Os resultados definitivos devem sair em dois anos, e os próximos estudos incluirão pessoas com mais de 55 anos, fase considerada pré-clínica da doença. “É quando a doença começa a se instalar, mas ainda não há sintomas. Queremos mapear essa etapa também”, acrescentou.

De acordo com o Instituto Serrapilheira, os resultados foram publicados na revista Molecular Psychiatry e reforçados em revisão internacional divulgada em setembro, na Lancet Neurology.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Imagem - Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos

Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos

Imagem - Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

Mais recentes

Imagem - Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

Polícia faz operação após padre ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial
Imagem - 'É abuso': Motta diz que Câmara não aceitará cobrança por mala de mão em voos

'É abuso': Motta diz que Câmara não aceitará cobrança por mala de mão em voos
Imagem - Paciente tem metástase após receber órgão com câncer em transplante: 'foi devastador'

Paciente tem metástase após receber órgão com câncer em transplante: 'foi devastador'

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas