Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metanol: Ministério da Saúde solta boletim com novos de casos de intoxicação

As mortes por intoxicação pela substância no Brasil subiram de cinco para oito, informou o documento; veja mais números

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:00

Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock)
Bebidas com metanol continuam fazendo vítimas Crédito: Imagem: etorres | Shutterstock

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu de 32 na última segunda-feira, 13, para 41 nesta quarta-feira, 15, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde.

As mortes por intoxicação pela substância no País subiram de cinco para oito, informou o boletim. Duas novas mortes foram registradas em Pernambuco e uma em São Paulo. Com isso, o Estado paulista chegou a seis óbitos por intoxicação por metanol.

Outras 10 mortes continuam em investigação, sendo quatro em São Paulo, três em Pernambuco, uma em Mato Grosso do Sul, uma na Paraíba e uma no Paraná.

Metanol continua fazendo vítimas

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil
Parte do tratamento de paciente intoxicado por metanol envolveu vodca russa por Reprodução
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
[Edicase]Episódio do metanol acende alerta sobre a relação com as bebidas alcoólicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida por Reprodução/TV Globo
[Edicase]É importante ficar atento aos sinais da intoxicação por metanol (Imagem: Syda Productions | Shutterstock) por Imagem: Syda Productions | Shutterstock
[Edicase]Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas por Freepik
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 27
Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil

Em relação aos casos, o ministério informou que ainda existem 107 em investigação. Outras 489 notificações foram descartadas.

São Paulo concentra 60,81% das notificações, com 33 casos confirmados e 57 sendo investigados.

Até o boletim anterior, havia confirmações da intoxicação por metanol em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. No boletim divulgado nesta quarta-feira, foi incluso o estado de Pernambuco - além das duas mortes já citadas, o Estado tem 3 casos de intoxicação confirmados e 31 em investigação.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - Ex-marido de cantora pede pensão mensal de R$ 1,4 milhão após divórcio

Ex-marido de cantora pede pensão mensal de R$ 1,4 milhão após divórcio

Imagem - PM sob suspeita: Polícia Federal investiga ataques armados contra povo pataxó do sul da Bahia

PM sob suspeita: Polícia Federal investiga ataques armados contra povo pataxó do sul da Bahia

Imagem - Estudo detalha fenômeno que pode dividir a África

Estudo detalha fenômeno que pode dividir a África

Mais recentes

Imagem - Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial

Aposentadoria antecipada de Barroso é publicada no Diário Oficial
Imagem - Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos

Maiores de 6 anos: Governo anuncia nova faixa etária indicativa para aplicativos e jogos
Imagem - YouTube caiu? Usuários relatam instabilidades na plataforma de vídeos

YouTube caiu? Usuários relatam instabilidades na plataforma de vídeos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos