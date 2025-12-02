Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:00
Os novos trânsitos astrológicos vão virar de cabeça para baixo a vida amorosa de alguns signos nesta terça-feira (2). O Anjo da Paixão potencializa novos encontros amorosos que acenderão chamas intensas. O amor poderá bater na porta, mas o resultado será diferente para cada um; enquanto alguns estarão preparados para receber essa bênção, outros estarão fechados e indispostos ao poder do amor.
Os signos no amor
Veja como o Anjo da Paixão vai bater na porta de 4 signos nesta terça (2):
Capricórnio
O planeta Vênus estará no signo de Capricórnio durante esta terça (2), garantindo oportunidades para lá de boas para o coraçãozinho caprica. Os astros preveem chances de um amor inesperado para mudar a sua vida. Porém, a mudança pode não ser tão positiva assim; será necessário avaliar de forma racional se vale a pena se abrir para esta pessoa.
Escorpião
O planeta do amor deixará Escorpião mais gentil e encantado e a paixão chegará leve e bonita. Os trânsitos astrológicos trarão enfim os benefícios amorosos que estavam em falta para os escorpianos, abrindo caminhos para um período de muita atração e sensualidade. Entre quatro paredes o negócio também vai ser bom.
Câncer
Para os cancerianos, os trânsitos deste mês deixam seus ciúmes à flor da pele, com uma grande dedicação para se tornar o amor da vida de alguém. As pessoas desse signos estarão propícias a pensar em um relacionamento a longo prazo e usarão a criatividade para conquistar a pessoa desejada. Mas, eles precisão lembrar que a reciprocidade é o princípio de uma relacionamento.
Libra
O amor vai bater na porta de libra trazendo romance e uma grande paixão. Será o momento ideal para se abrir para novas experiências. O sucesso da paquera será real, já que você estará mais sedutor e terá lábia para prender a pessoa desejada. A ocasião é propícia para curtir o momento sem rótulos e sem pensar a longo prazo.