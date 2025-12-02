Acesse sua conta
Anjo da Paixão bate na porta de 4 signos nesta terça (2/12); o resultado será diferente para cada um deles

Prepara o coração que a previsão é de reviravoltas amorosas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os novos trânsitos astrológicos vão virar de cabeça para baixo a vida amorosa de alguns signos nesta terça-feira (2). O Anjo da Paixão potencializa novos encontros amorosos que acenderão chamas intensas. O amor poderá bater na porta, mas o resultado será diferente para cada um; enquanto alguns estarão preparados para receber essa bênção, outros estarão fechados e indispostos ao poder do amor. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Veja como o Anjo da Paixão vai bater na porta de 4 signos nesta terça (2): 

Capricórnio

O planeta Vênus estará no signo de Capricórnio durante esta terça (2), garantindo oportunidades para lá de boas para o coraçãozinho caprica. Os astros preveem chances de um amor inesperado para mudar a sua vida. Porém, a mudança pode não ser tão positiva assim; será necessário avaliar de forma racional se vale a pena se abrir para esta pessoa. 

Escorpião

O planeta do amor deixará Escorpião mais gentil e encantado e a paixão chegará leve e bonita. Os trânsitos astrológicos trarão enfim os benefícios amorosos que estavam em falta para os escorpianos, abrindo caminhos para um período de muita atração e sensualidade. Entre quatro paredes o negócio também vai ser bom. 

Câncer

Para os cancerianos, os trânsitos deste mês deixam seus ciúmes à flor da pele, com uma grande dedicação para se tornar o amor da vida de alguém. As pessoas desse signos estarão propícias a pensar em um relacionamento a longo prazo e usarão a criatividade para conquistar a pessoa desejada. Mas, eles precisão lembrar que a reciprocidade é o princípio de uma relacionamento. 

Libra

O amor vai bater na porta de libra trazendo romance e uma grande paixão. Será o momento ideal para se abrir para novas experiências. O sucesso da paquera será real, já que você estará mais sedutor e terá lábia para prender a pessoa desejada. A ocasião é propícia para curtir o momento sem rótulos e sem pensar a longo prazo. 

Amor Signos Astrologia Paixão Anjo

