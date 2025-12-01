ASTROLOGIA

O que é seu vai voltar: Anjo do Amor anuncia reencontros e segunda chance para signos de Leão, Libra e Peixes

O destino se encarrega de reunir corações que ainda vibram na mesma sintonia, abrindo espaço para o amor renascer com mais força e maturidade

Fernanda Varela

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:14

Os signos e o amor Crédito: Reprodução

O Anjo do Amor entra em ação nesta reta final de 2025 trazendo reencontros que parecem guiados por algo maior. Ele sopra o vento do destino, reaproximando corações que ainda vibram na mesma sintonia, mesmo depois do tempo e da distância. Para alguns signos, o que parecia encerrado se transforma em recomeço. Há amores que estavam apenas adormecidos e agora voltam com força, mais maduros, mais conscientes e cheios de verdade.

Leão

Os leoninos vão sentir o coração pulsar de novo por alguém especial. O universo prepara um reencontro marcante, capaz de despertar emoções antigas e acender a chama de algo que nunca se apagou completamente. O orgulho, que antes atrapalhava, dá lugar à coragem de demonstrar o que sente. O Anjo do Amor guia esse momento com suavidade, favorecendo a reconciliação e a confiança. Quem for de Leão pode esperar uma fase de conquistas sinceras e gestos que provam que o amor ainda está vivo.

Libra

Os librianos entram num ciclo de equilíbrio afetivo. O Anjo do Amor sopra sabedoria e calma, fazendo com que velhos ressentimentos se dissolvam e um novo entendimento floresça. Um amor que parecia perdido pode retornar com intenções mais puras, pronto para um novo começo. A energia libriana vibra forte nas conexões de alma, e tudo indica que alguém do passado pode reaparecer para mostrar que o tempo não apagou o sentimento. A lição aqui é sobre perdão, harmonia e reciprocidade.

Peixes

Para Peixes, o reencontro vem carregado de emoção e espiritualidade. O Anjo do Amor trabalha silenciosamente, costurando os fios invisíveis do destino e colocando novamente frente a frente duas almas que se reconhecem. É um período em que sonhos e realidade se confundem, e o coração pisciano sente que está exatamente onde deveria estar. Essa volta do amor pode trazer cura, fechamento de ciclos e um amor mais calmo, mais verdadeiro.

